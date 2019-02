Jesperi Kotkaniemi ne cesse de progresser

Détenteur du troisième choix au total d’un repêchage que l’on prédisait prometteur, après une saison historiquement catastrophique, le Tricolore n’avait pas le droit à l’erreur.

Trevor Timmins, son grand manitou du recrutement à qui l’on attribue la grande sécheresse des cuvées 2008 à 2014 inclusivement, marchait sur une mince pellicule de glace. Au mois de juin à Dallas, ce n’est pas l’idéal.

Alors, sur qui jeter son dévolu? Les deux premiers choix étaient coulés dans le béton et les tergiversations allaient bon train pour la suite des choses.

Au nom de Filip Zadina, martelé par plusieurs, l’on suggérait discrètement Quinn Hughes, dont l’auteur de ces lignes (souci de transparence ici) et Brady Tkachuk.

Certes, celui de Jesperi Kotkaniemi revenait dans la conversation, mais le jeune Finlandais soulevait quelques inquiétudes. Trop frêle, coup de patin déficient, a joué à l’aile gauche pendant l’entièreté de la dernière campagne, est-il vraiment le joueur de centre attendu?

Quand il est apparu pour la première fois devant les journalistes montréalais au camp de perfectionnement du Tricolore et, surtout, pendant le tournoi des recrues à Laval où il a eu l’air d’un enfant égaré parmi des hommes à son premier match professionnel, Kotkaniemi ne s’est pas fait rassurant.

Pendant que Zadina maugrée dans la Ligue américaine à Grand Rapids, que Hughes domine ses semblables dans la NCAA et que Tkachuk connaît des hauts et des bas avec les Sénateurs, Kotkaniemi, lui, progresse sans cesse.

C’est dans ce contexte qu’il faut mesurer le chemin parcouru en quelques mois à peine par le plus jeune joueur de la Ligue nationale de hockey.

Encore protégé, mais…

C’est un heureux hasard que Kotkaniemi, avec son regard de chérubin, se soit illustré pendant la fin de semaine des enfants au Centre Bell.

Deux buts en autant de soirs, 16 tentatives de tir pendant ces deux rencontres – autant que lors de ses 5 premiers matchs cette année – une implication intense partout sur la patinoire.

La recrue prend du galon et Claude Julien lui donne de la corde.

« Ces joueurs sont spéciaux. Nos recruteurs ont fait un bon boulot avec ce choix. Il a été repêché au bon moment. Son talent est incroyable. Il a un bon gabarit, il s’est amélioré côté force », s’est exprimé Claude Julien après la victoire de 4-3 en prolongation contre les Oilers.

Ce n’est pas son talent, mais sa courbe d’apprentissage dans la LNH qui m’impressionne. Claude Julien à propos de Jesperi Kotkaniemi

En l’absence de Paul Byron, qui s’est blessé en deuxième période, Kotkaniemi a été envoyé plus souvent qu’à son tour compléter le duo offensif de Max Domi et Tomas Tatar.

C’est lors d’une de ces présences qu’il a créé l’égalité d’un bijou du revers.

Il avait inscrit 4 buts à ses 45 premiers matchs. Il en a autant lors de ses 8 derniers. Les craintes concernant la rigueur de la LNH, les saisons interminables auxquelles ne sont pas habitués les jeunes, spécialement ceux qui débarquent d’Europe, se sont envolées.

Le numéro 15 paraît revigoré après cette pause de 10 jours.

« Il crée des choses, et comme certains joueurs ralentissent à ce temps-ci de l’année, ce genre de joueurs s’améliore », a ajouté son entraîneur.

Qu’il s’améliore lorsque le jeu se referme, au mois de février, et que le niveau de compétition augmente témoigne avec éloquence de la capacité d’adaptation hors norme du jeune homme.

Il compose maintenant aussi avec des responsabilités au sein de la première vague d’avantage numérique, du haut du cercle droit, ce qui lui offre temps et espace pour décocher son puissant tir.

Le Tricolore a inscrit deux buts en neuf occasions en trois matchs avec cette nouvelle configuration et, bien que l’échantillon soit trop ténu pour en tirer une conclusion, la cadence d’exécution imposée par le nouveau quintette est bien supérieure à ce que l’on a vu cette année.

Ses coéquipiers ont été rien de moins que dithyrambiques à son égard pendant le week-end.

« Il a été incroyable hier, c’est probablement l’un des meilleurs matchs que je l’ai vu jouer. Pas seulement en raison de son but. Il était physique, il était solide sur la rondelle. Même chose aujourd’hui. Il joue gros. Il a marqué un gros but à un moment important et il va continuer de s’améliorer et d’évoluer. C’est excitant à voir », a fait valoir son capitaine, Shea Weber.

« Son but était incroyable. Honnêtement, d’être capable de mettre ça dans le haut du filet sur le revers comme ça... Surtout qu’on était en retard d’un but et qu’il restait cinq, six minutes à faire. Tu le vois dans les deux dernières semaines, il se prend en charge un peu plus. Il attend moins la rondelle, il va la chercher, il crée ses occasions et ça fait une différence dans son jeu », a renchéri Jonathan Drouin, lui-même auteur d’un petit bijou en prolongation.

Le but gagnant de Jonathan Drouin (à droite) était son troisième de la saison. Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

Certes, Julien le protège encore un peu. Le Finlandais prend 63 % de ses mises au jeu en zone offensive. Il affronte régulièrement les troisième et quatrième trios adverses, tout en maintenant un excellent taux de possession de rondelle de 58 %. Il se fait encore battre dans ses batailles à un contre un. D’accord.

Mais Kotkaniemi a progressé à une telle rapidité que personne n’oserait remettre en question le choix de l’organisation en juin dernier.

Au bout du compte, il se pourrait bien que Jesperi Kotkaniemi soit presque aussi primordial pour la fin de la saison du Canadien qu’il est essentiel à son avenir.

En rafale

Tout l’amphithéâtre a retenu son souffle quand Milan Lucic a projeté Victor Mete tête première dans la bande en première période. Le défenseur du CH a semblé se tordre le cou sur la séquence et est demeuré étendu de longues secondes sur la glace, apparemment gravement blessé. Il s’est finalement relevé avec un peu d’aide et les soigneurs du CH lui ont fait passer le protocole des commotions cérébrales. Plus de peur que de mal, nous a-t-il confié.

Paul Byron a eu moins de chance. Dans un jeu anodin dans le coin de la patinoire, Byron s’est blessé au haut du corps et semblait se tenir le bras, la main, mais impossible d’en savoir davantage. Le petit attaquant du CH était furieux lorsqu’il retraitait vers le vestiaire, faisant craindre le pire.

L’avantage numérique a touché la cible une fois en quatre occasions et a maintenu une efficacité de 22,2 % au cours des trois derniers matchs. Cela peut-il tenir?

Le Canadien a offert de très jolis buts à ses partisans contre Edmonton, rappelant à tous les belles envolées que chacun a réussies au parc du quartier les dimanches matins de février. Lequel était le plus beau, M. Weber?

« Kotkaniemi te dirait sûrement que c’est le sien [...] Domi, c’était bien aussi [...] Jo, c’était à trois contre trois, ça ne compte pas. »

On ne lui dira pas.

En attendant, les Oilers ont perdu un cinquième match d’affilée. Que dire de plus...