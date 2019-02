Trois anciens des Hurricanes marquent dans une victoire des Flames en Caroline

Associated Press

Derek Ryan, Elias Lindholm et Noah Hanifin ont tous marqué contre leur ancienne équipe et les Flames de Calgary ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 4-3, dimanche.

Il s'agissait aussi du retour en Caroline pour l'entraîneur-chef des Flames Bill Peters. Il avait quitté son poste pour se joindre à la formation de l'Alberta. Par la suite, les Flames avaient acquis Lindholm et Hanifin et ils ont consenti un contrat à Ryan.

À leur premier match contre les Hurricanes, Lindholm, Ryan et Hanifin eu leur mot à dire lors de chaque but des Flames.

Lindholm a créé l'égalité en première période, Ryan a donné l'avance aux siens en deuxième et il a préparé le filet de Garnet Hathaway tandis que Hanifin a marqué le but victorieux au troisième engagement.

David Rittich a effectué 33 arrêts pour les Flames et il a porté à 9-1-1 sa fiche lors de ses 11 dernières rencontres.

Sebastian Aho, Teuvo Teravainen et Dougie Hamilton ont tous amassé un but et une aide pour les Hurricanes. Petr Mrazek a réalisé 28 arrêts.