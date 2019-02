Menés 2-0, les Leafs renversent finalement les Penguins

Zach Hyman a inscrit le but gagnant et Garret Sparks a repoussé 28 rondelles pour aider les Maple Leafs de Toronto à vaincre les Penguins de Pittsburgh 3-2, samedi.

Travis Dermott, avec un but et une aide, et Auston Matthews ont également touché la cible pour la formation torontoise (31-17-3). Jake Gardiner a amassé deux mentions d’aide.

Sidney Crosby et Teddy Blueger ont répliqué pour les Penguins (28-18-6), qui étaient privés des services d'Evgeni Malkin pour une deuxième rencontre de suite en raison d'une blessure au haut du corps. Matt Murray a stoppé 31 tirs.

Les deux équipes disputaient un deuxième match en deux soirs. Vendredi, les Leafs se sont inclinés en prolongation 3-2 devant les Red Wings, tandis que les Penguins ont défait les Sénateurs.

Les Maple Leafs, qui présentent un dossier de 4-7-1 au cours des 12 derniers affrontements, ont pris l’avance avec 3 min 54 s à jouer au deuxième vingt, après un superbe jeu orchestré par Morgan Rielly et Mitch Marner.

Rielly a ainsi récolté son 52e point de la saison pour égaler son sommet en carrière établi la saison dernière.