Deux prix de la NFL pour Patrick Mahomes, Tony Gonzalez au temple de la renommée

Associated Press

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City a quitté la cérémonie de remise de prix de la NFL avec deux trophées, samedi, puisqu’il a aussi été nommé joueur offensif de l’année.

Créatif et décisif à sa deuxième saison au niveau professionnel, Mahomes a mené les Chiefs à leur première finale d’association depuis 1993.

« C’est un grand honneur, a-t-il déclaré. Et ce n’est que le début. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. »

Quelque 41 des 50 membres des médias appelés à voter ont porté leur choix sur Mahomes. Les autres ont plutôt choisi le quart des Saints de La Nouvelle-Orléans, Drew Brees.

Mahomes est le sixième quart de suite à remporter le précieux trophée. Aucun joueur des Chiefs n’avait reçu ce prix depuis que l’équipe s’est jointe à la NFL, en 1970.

Le plaqueur défensif des Rams de Saint Louis Aaron Donald, qui affrontera les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl, dimanche, a reçu le prix de joueur défensif de l’année pour la deuxième année d’affilée.

Matt Nagy, à sa première saison à la tête des Bears de Chicago, est l’entraîneur-chef de l’année dans le circuit.

Le quart-arrière des Colts d’Indianapolis Andrew Luck a réussi le retour de l’année, lui qui a été sensationnel en 2018 après avoir raté la saison précédente en raison d’une blessure à l’épaule.

Le porteur de ballon des Giants de New York Saquon Barkley a été nommé recrue offensive de l’année, tandis que le secondeur des Colts Darius Leonard a reçu le prix de recrue défensive de l’année.

Le nouvel entraîneur-chef des Broncos de Denver, Vic Fangio, a pour sa part été récompensé du titre d’entraîneur adjoint de l’année pour son travail à titre de coordonnateur à la défense des Bears de Chicago.

Gonzalez, Reed et Bailey parmi les immortels

Le grand ailier rapproché Tony Gonzalez, l’artiste du « slam dunk » entre les poteaux dans la zone des buts, fera son entrée au temple de la renommée du football.

L'ailier rapproché Tony Gonzalez a capté 1325 passes pour des gains de 15 127 verges et 111 touchés au cours de sa carrière. Photo : The Associated Press / David Goldman

Gonzalez a amorcé sa carrière de 17 saisons à Kansas City et l’a conclue à Atlanta, où le sort de sa candidature pour le temple de la renommée a justement été décidé. Il aura capté 1325 passes pour des gains de 15 127 verges et 111 majeurs.

Deux autres joueurs, le demi de coin Champ Bailey et le demi défensif Ed Reed, y entreront à leur première année d’admissibilité.

Bailey, en 15 saisons, a été nommé dans 3 équipes d’étoiles, a participé à 12 Pro Bowls et a réalisé un total impressionnant de 52 interceptions. Sa plus célèbre est sans doute la fameuse passe de Tom Brady captée pour un retour d’interception de 103 verges qui ne s’est même pas conclu par un touché, lors d'un match éliminatoire, en 2006. Les Broncos ont cependant inscrit un majeur peu après et ont éliminé les Patriots.

Reed, un champion du Super Bowl à sa dernière saison avec les Ravens de Baltimore, en 2012. Joueur crucial d’une défense brillante qui comprenait les Ray Lewis, Terrell Suggs et Peter Boulware, il a réussi 64 interceptions et a dominé la ligue à ce chapitre lors de 3 saisons.

Un autre demi défensif, Ty Law, et le centre Kevin Mawae sont les autres joueurs qui recevront la prestigieuse bague.

Le propriétaire des Broncos, Pat Bowlen, et l’ancien dirigeant des Cowboys de Dallas Gil Brandt seront aussi intronisés au panthéon du football à titre de bâtisseurs. Le demi défensif Johnny Robinson le sera également, à titre d’ancien.