Le Canadien pris à son jeu

Les joueurs du Tricolore n’oseront jamais l’admettre, mais il y a eu comme un certain relâchement en début de troisième période. Ils maîtrisaient pourtant la rencontre.

Était-ce dû à un léger excès de confiance devant l’une des pires formations du circuit Bettman? Était-ce un peu de fatigue dans les jambes après avoir disputé deux périodes à un rythme soutenu au retour d’une pause de 10 jours? Difficile à dire.

Mais pendant que les Devils retrouvaient l’appétit, le CH a semblé repu. Et il s’est fait avoir comme il a surpris quelques équipes en janvier.

On peut penser à la victoire soutirée aux Coyotes en raison des prouesses de Carey Price ou de celle en prolongation à Boston. Le fait demeure qu’il a remporté des rencontres où il était surpassé en termes de chances de marquer.

Le Canadien s’est fait rendre la politesse.

« On était la meilleure équipe ce soir. On a eu beaucoup de chances. La raison pour laquelle on est ici avec une défaite en prolongation, c’est qu’on n’a pas pu finir nos chances de marquer. On en a eu plusieurs. Ç'aurait dû être un match très différent », a laissé tomber, limpide, Claude Julien.

Les chiffres corroborent la thèse.

Un deuxième tiers dominé 19-4 aux tirs au but pour le Canadien. Le site Natural Stat Trick donne un avantage de 13-8 au CH pour les chances de marquer. Le collègue chroniqueur Martin Leclerc en a vu 10 au cours du seul second engagement.

Les chances de marquer après 40 min:

(chances de qualité)

New Jersey: 7+1 = 8

Canadien: 7+10 = 17

(6 chances pour Kotkaniemi; 5 pour Palmieri; 2 chances chacun pour Butcher, Tatar et Drouin) — Martin Leclerc (@MLeclerc_Hockey) 2 février 2019

Jesperi Kotkaniemi qui manque de finition sur une feinte du revers magistrale. Max Domi qui frappe le poteau en prolongation. La liste continue et elle est longue.

Une équipe qui affiche ce genre d’avantage en possession de rondelle ressort généralement triomphante.

Bref, vous avez saisi le portrait, le CH a laissé filer un point.

« On a joué deux bonnes périodes, mais on n’a pas été capables de finir le travail en troisième. On a eu des chances de marquer et on n’en a pas profité », a simplement rapporté Jeff Petry, se faisant l’écho de chacun de ses coéquipiers rencontrés dans le vestiaire.

Un point perdu donc, loin d’être une catastrophe, mais pas joli non plus. Les hommes de Julien souhaitent impérativement redorer leur blason (14-10-3) devant leurs partisans; ils le répètent ad nauseam.

Cette séquence, en cours, de sept matchs d’affilée au Centre Bell a des airs de période déterminante pour une qualification en séries.

Présentement détenteur d’une fiche de ,500 après trois rencontres (1-1-1), le Canadien aurait avantage à ne pas mettre trop souvent le pied sur une peau de banane négligemment oubliée sur la glace.

Ces matchs à domicile seront suivis de six rencontres sur la route d’ici la fin février, avec des arrêts inhospitaliers, bien que ces villes soient fort agréables, à Nashville, Tampa Bay et Toronto.

« On doit apprendre à achever l’adversaire, parce que ce sera de plus en plus difficile pour le reste de l’année », a estimé Petry.

C’est cela.

En rafale

Observer Jesperi Kotkaniemi, particulièrement au premier vingt, était de toute beauté samedi après-midi. Le jeune homme a marqué d’un tir des poignets des ligues majeures et s’est créé au moins deux autres occasions de première qualité, l’une stoppée par Mackenzie Blackwood et l’autre a raté le cadre de peu.

« En première période, je trouvais qu’il aurait pu marqué quatre buts », a fait valoir son entraîneur.

Il lui est demandé d’utiliser ce tir, une arme redoutable, plus souvent. Julien l’a maintenant posté au cercle droit en avantage numérique, là où il peut faire valoir ses arguments en raison d'une plus grande ouverture. Il a tenté 10 tirs contre les Devils, mais seulement 2 ont atteint la cible.

Lors d’une supériorité numérique, il en a décoché quatre en moins de 30 secondes. Ce pourrait être très payant lorsqu’il se mettra à toucher le filet. Kotkaniemi est le 4e marqueur parmi les recrues cette saison avec 24 points, dont 7 buts.

Antti Niemi a offert une prestation honnête devant la cage des siens avec 24 arrêts dans la défaite. Il cèdera sa place à Carey Price dimanche, devant les Oilers de Connor McDavid. Price a purgé sa suspension d’un match pour avoir rejeté l’invitation au match des étoiles de la LNH.

Malgré l’inactivité d’une dizaine de jours, les joueurs du Canadien ont plutôt bien paru dès l’entame. En jambes, combatifs, ils ont déployé un jeu « plutôt bien structuré », comme l’a expliqué Phillip Danault, et les passes étaient quand même précises.

C’est de bonne augure puisqu’ils doivent enchaîner, dans moins de 24 heures, contre McDavid et sa bande qui ont, eux aussi, laissé filer une avance de deux buts en troisième période samedi.