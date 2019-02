Laurent Dubreuil à 5 centièmes du podium en Norvège

Sur l’anneau de vitesse des Jeux olympiques de Lillehammer en 1994, Dubreuil a été chronométré en 34,812 s, à 16 centièmes du vainqueur et détenteur du record du monde, le Russe Pavel Kuliznikov (34,652 s). Le Sud-Coréen Jun-Ho Kim (34,718 s) a fini deuxième.

On retiendra surtout que Dubreuil n’a cédé que 5 infimes centièmes au médaillé de bronze, le Néerlandais Dai Dai Ntab (34,771 s).

Le Québécois de 26 ans a ainsi égalé son meilleur résultat de la saison. Il avait terminé le premier 500 m de la saison, à Obihiro au Japon, en 5e place. Le record de la piste appartient toujours au Canadien Jeremy Wotherspoon.

Ce résultat place Dubreuil (205 points) en 12e position du classement général sur 500 m, loin derrière le meneur, le Japonais Tatsuya Shinhama (344 points).

Chez les femmes, Heather McLean (38,546 s) a fini en 13e place à plus d’une seconde de la gagnante, la Japonaise Nao Kodaira, maintenant 4e au classement de la Coupe du monde.

Plus difficile sur 1000 m

Dans l'épreuve des 1000 m, les Canadiennes McLean et Kaylin Irvine se sont classées 11e et 12e respectivement. La victoire est allée à l'Américaine Britanny Bowe, auteure d'un record de piste en 1 min 14 s 791 /1000.

Du côté des messieurs, les Pays-Bas y sont allés d'un coup d'éclat avec le triplé or-argent-bronze réalisé par Kai Verbij, Thomas Krol et Kjeld Nuis.

Les Canadiens Antoine Gélinas Beaulieu et Laurent Dubreuil y ont terminé 16e et 17e respectivement à près de deux secondes et demie du vainqueur.

À sa défense, Dubreuil n'avait visiblement plus la même énergie après en avoir tant dépensé au 500 m.