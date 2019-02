Sixième de la quatrième étape, Michael Woods cède le maillot jaune du Tour Herald Sun

Woods (EF Education First) s'est classé 6e à 2 min 14 s de Schultz (Mitchelton-Scott) et du Néerlandais Dylan van Baarle (Sky), qui se sont disputé la victoire finale en échappée après 128,8 km de course entre Cape Schanck et Arthurs Seat.

Le Canadien de 32 ans est désormais 3e du classement général, à 1 min 52 s de Schultz.

Van Baarle n'a que 24 s de retard sur Schultz avant la dernière étape dimanche, un court circuit de 89,1 km à Melbourne.

Woods avait pris la tête du classement général en gagnant la 2e étape de cette compétition cycliste classée 2.1 par l'UCI, jeudi.