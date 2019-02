Les Alouettes dévoilent leurs nouvelles couleurs

Le nouveau logo s'articule autour d'un M stylisé représentant Montréal et les ailes déployées d'un oiseau dont la forme évoque celle d'un avion, une référence à l'escadron Alouette, le premier escadron canadien-français de l'Aviation royale canadienne, une unité qui a vu le jour pendant la Deuxième Guerre mondiale et dissoute après le conflit.

Le casque des Alouettes de Montréal Photo : Alouettes de Montréal

« Cette démarche va bien au-delà d'un exercice de rebranding; nous avons défini l'identité de l'ensemble de l'organisation, a dit Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes de Montréal. Cette identité se résume en un mot : MontréALS. Nous sommes arrivés au constat que notre ADN doit refléter encore plus l'ADN de Montréal. Nous allons donc nous rapprocher davantage des Montréalais à travers des domaines qui caractérisent notre ville comme la musique, la gastronomie, la mode et la culture, entre autres. »

Ce dévoilement est le fruit d'un travail exhaustif, amorcé lors du camp d'entrainement des Alouettes, en 2017, effectué en collaboration avec l'agence de design GRDN.

« Au cours de ce processus, nous avons rencontré des centaines de personnes : joueurs, anciens joueurs, employés, partisans et partenaires, a expliqué Sébastien Boulanger, directeur de la création, GRDN. Il était primordial pour nous de respecter la riche tradition des Alouettes et, également, de rendre cette nouvelle identité beaucoup plus actuelle et en symbiose avec Montréal. »