Shaw prêt à revenir au jeu, le Canadien prône la patience

Shaw était admissible pour la première fois au contact et tout s’est bien passé.

« Je suis prêt à aider l’équipe et je veux le faire, a expliqué Andrew Shaw aux journalistes. Dans ma tête, je vise un retour au jeu mardi, mais ce n’est pas de mon ressort. »

Pour l’instant, Claude Julien écarte toute utilisation de Shaw pour les matchs de la fin de semaine et ne garantit rien pour mardi contre les Ducks d'Anaheim.

L’entraîneur persiste et signe. Les médecins de l’équipe ont le dernier mot. L’équipe ne veut pas perdre de nouveau Andrew Shaw pour une longue période.

« Si Andrew dit qu’il est prêt, mais que nos médecins pensent le contraire, on se fie à eux, a expliqué Claude Julien. On s’assure que le joueur est entre bonnes mains et on ne précipitera certainement pas son retour. La santé et la sécurité du joueur à long terme sont notre priorité. »

Le Canadien et Andrew Shaw parlent d’une blessure au cou pour expliquer l’absence de l’attaque au mois de janvier. Il s’est blessé lors du match à Dallas le 31 décembre dernier.

Il a été frappé au cou, mais les conséquences étaient similaires à celles d’une commotion cérébrale. Puisqu’il en a subi plusieurs dans sa carrière, l’équipe médicale a joué de prudence.

« Ça fait une semaine que les symptômes ont disparu, a dit Shaw. Ce n’est pas une commotion, mais ça m’a fait peur alors les médecins ont décidé de me traiter comme si j’avais subi une commotion. J’avais des maux de tête sur le côté droit. C’était lié au cou. »

Même si son temps de glace pourrait souffrir du retour d’Andrew Shaw, Michael Chaput se réjouit du retour imminent du fougueux attaquant.

« C’est vraiment un bon gars qui aime faire rire et s’amuser dans le vestiaire, a expliqué Chaput. J’essaie de ne pas trop penser aux conséquences de son retour au jeu parce que c’est hors de mon contrôle. J’essaie de ne pas trop stresser avec ça. »

Le bonheur est en après-midi

Le Canadien disputera deux matchs en 24h après une pause de 9 jours. Ce ne sera pas une excuse advenant une défaite, même si les adversaires de samedi, les Devils du New Jersey, ont joué jeudi.

« Ça ne change absolument rien, a sèchement répondu Max Domi. Oui les premières minutes seront importantes samedi, mais c’est le cas dans tous les matchs. »

Si les joueurs ne raffolent pas des séquences de deux matchs en deux soirs, la même combinaison, mais en après-midi, est mieux reçue.

« C’est dommage parce qu’on n’a pas notre petite sieste d’avant-match, mais c’est plaisant de ne pas rentrer à la maison à 23h30 un samedi soir et d’avoir le temps d’aller prendre un bon souper, confie Jonathan Drouin. L’ambiance est différente dans les gradins. J’aime ça, ça fait changement. »

Andrew Shaw (65) a inscrit son 100e but dans la LNH sur une passe de Jonathan Drouin (à droite) Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Claude Julien aussi aime les matchs en journée.

« Les entraînements le matin des matchs, à ce temps-ci de l’année, ça n’apporte pas grand-chose à l’équipe, analyse Julien. Dans ce cas-ci, les gars peuvent prendre un bon repas et avoir une bonne nuit de sommeil. C’est une belle occasion de remporter deux matchs. »

Antti Niemi sera le gardien partant samedi contre les Devils du New Jersey. En raison de la suspension d’un match de Carey Price, pour avoir renoncé au match des étoiles, le Canadien procédera au rappel d’un gardien en fin de journée vendredi.

Price sera à son poste dimanche contre les Oilers d’Edmonton. Le week-end marque le début de la dernière longue ligne droite avant les séries éliminatoires.

La priorité de Claude Julien d’ici la fin ? Éviter une glissade.

« C’est très important et on l’a bien réussi depuis le début de l’année, explique l’entraîneur-chef. On doit se concentrer sur le but ultime, soit d’obtenir notre qualification pour les séries éliminatoires. Le jeu sera de plus en plus serré d’ici la fin de la saison. »

C’est aussi un discours partagé par Jonathan Drouin qui estime que les matchs à sens unique se feront rares d’ici le mois d’avril. Il l’a illustré avec un petit lapsus.

« Ça va être toujours très serré, par exemple des matchs de 2-1 ou de 2-2. La marge de manoeuvre sera très réduite. »

On doute fortement de voir des matchs nuls d’ici la fin de l’année, mais on comprend le point.

La deuxième portion du marathon est bel et bien lancée.