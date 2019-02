Medhi Abdesmad : le Loup retrouve sa meute

Le pas déterminé, le colosse de 1,98 m (6 pi 6 po) longe les murs de son ancienne école à la rencontre des jeunes du programme football, mais aussi à la rencontre de son passé. Les Loups, c'est le nom de l'équipe de football de l'école Curé Antoine Labelle. C'est ici qu'il y a 14 ans, a commencé le rêve de Medhi Abdesmad. « J'ai commencé à jouer à l’âge de 9 ans, mais jamais dans ma tête j'n’allais jouer dans le football professionnel. Ça s'est développé avec les Loups et que j'ai commencé à percer. J'ai été élu joueur défensif de la ligue, puis j’ai joué avec le Cégep du Vieux-Montréal et là j'ai eu des offres pour aller aux États-Unis. C'est là que j'ai su que c'était possible ».

Après un passage chez les Spartiates du Vieux-Montréal, il va être recruté à la célèbre université Boston College, une porte d’entrée du football professionnel. Il est rapidement repéré par les équipes de la NFL. Les Titans du Tennessee lui feront une première offre. Le 19 décembre 2016, son rêve se concrétise avec son premier match contre les Chiefs de Kansas City et un certain Laurent Duvernay-Tardif.

« J'ai joué contre les Chiefs qui ont le stade le plus bruyant au monde. En plus de ça j'ai joué contre un autre Québécois. C'était quelque chose d'assez spécial de se dire que ton premier match dans la NFL c'est contre un autre Québécois. »

On parle souvent des excès des joueurs de la NFL, une fois qu'ils ont signé leurs gros contrats. Medhi Abdesmad m'a expliqué que pour lui, les valeurs que lui ont inculquées ses parents l'ont aidé à garder les deux pieds sur terre. « Mes parents ont été un modèle pour moi. Mon père est venu de Tunisie à l’âge de 16 ans avec une seule valise. Il a dormi dans les mosquées durant des années, juste pour donner un futur à ses enfants. Mon père et ma mère étaient obligés d’avoir deux métiers pour joindre les deux bouts et nous donner le meilleur. »

Durant sa courte carrière dans la NFL, l’argent n’a jamais été un objectif. « Je n’ai jamais voulu faire la NFL pour l’argent. Je me suis même fait sermonner par le directeur général des Titans car j’arrivais en vélo à l’entraînement et que mes camarades arrivaient dans de luxueuses voitures. Il m’a dit : tu n’as pas de voiture? Un joueur de la NFL se doit d’avoir une voiture! »

En 2018, malgré le fait qu'Il est encore convoité par de nombreuses équipes, Medhi décide qu'il était allé au bout de son rêve. Il décide donc de décliner les offres. Après un bref passage chez Ubisoft comme coordonnateur de production, il ouvre son école de football et intervient dans les écoles comme consultant.

« Pour moi le rêve ce n'était pas de jouer dans les pros, je l'ai fait! Le rêve pour moi c'est d'être en santé, d'être avec ma famille, d'être avec ma future femme. Puis d'aider les jeunes. Quand tu te dis que tu peux avoir un impact direct sur des jeunes et que tu vois leurs sourires, c'est la plus belle des choses ».

Quand Medhi entre dans le vestiaire des Loups, tous ses souvenirs remontent à la surface. Il montre son ancien casier, son ancien maillot comme si c’était hier. Les loups sont plus qu’une équipe de football, c’est une famille qui vous épaule même dans les moments difficiles, comme lors du décès de son père.

« Je m’en souviens comme si c'était hier. Le coach Martin m'avait emmené à la cafétéria et on avait parlé de la mort de mon père. Il a été un véritable mentor pour moi, durant toute ma vie. C'est la raison de mon retour parce que c'est très important pour moi de faire la même chose qu'ils ont fait pour moi ».

Son entraîneur de l’époque, Martin Sénéchal, qui a créé le programme football il y a 20 ans, se souvient de ce moment : « Je me rappelle une phrase que je lui ai dit à ce moment-là. Ce n’est pas ce qui t'arrive dans la vie qui détermine ta vie, c'est ce que tu vas faire avec. Je lui ai dit c'est dur, mais tu dois célébrer les plus beaux moments que tu as vécu avec ton père et garder cela en dedans de toi, puis maintenant utiliser cela pour te rendre plus fort ».

Dans le gymnase de l’école, une quarantaine de jeunes sont réunis. On répète les jeux, les placements, les combinaisons… Les conseils de Medhi sont méticuleusement écoutés. Quand un joueur réussit un attrapé, il est immédiatement félicité par son mentor. Les rires fusent, mais le respect est toujours présent. En regardant évoluer Medhi au milieu de tous ces jeunes, on se demande s’il n’a jamais quitté un jour cette équipe.

« Aujourd’hui, ce qui me rend heureux, ce n’est pas de faire un sac sur un terrain de football. C’est quand un jeune me texte à minuit, car il a besoin de conseils. Maintenant, j'ai la chance d'être là à temps plein pour que les jeunes me demandent tout ce qu'ils ont dans la tête et que je puisse leur apporter un support dans leur développement, au football, mais surtout à l'école. Être capable de concilier le sport et les études ça c’est important, car sans les études tu ne te rendras pas loin ».

Certains définissent une meute de loups comme un groupe s'unissant pour protéger chaque membre. Medhi l'a bien compris et c'est pour cela qu'il est et sera toujours un Loup.