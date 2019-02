Lindsey Vonn prendra sa retraite après les mondiaux

L’Américaine aux 82 titres et 137 podiums en Coupe du monde a annoncé vendredi qu’elle se retirera après les Championnats du monde en Suède, qui se terminent le 17 février.

Vonn a compte sept podiums aux mondiaux, dont deux victoires.

Sur Instagram, elle a reconnu que les derniers jours ont été extrêmement difficiles. « Ça a été la décision la plus difficile de ma vie, mais j’ai accepté que je ne puisse plus continuer à faire du ski de compétition. Je vais participer aux mondiaux à Are en descente et au super-G. Ce sera les deux dernières courses de ma carrière. »

Les mondiaux commenceront mardi prochain avec le super-G féminin. La descente est prévue le 10 février.

Vonn voulait conclure cette saison après les Championnats du monde et même participer à la Coupe du monde de Lake Louise l’an prochain.

« Je ne peux plus corriger ce qui cloche avec mon corps. Cela m’empêche d’avoir la dernière saison dont je rêvais. Mon corps m’implore d’arrêter. Il est temps que je l’écoute. »