Sauber s'efface, ce sera Alfa Romeo Racing en 2019

C'est ce qu'a annoncé l'équipe suisse vendredi dans un communiqué.

Le nom du constructeur suisse Peter Sauber, dans le paddock de F1 depuis 1993, est donc effacé.

En 2018, un partenariat Alfa Romeo l'a vu partager l'enseigne avec la célèbre marque italienne, en course automobile depuis 1910.

« L'accord technique et commercial pluriannuel qui a débuté en 2018 s'est étendu. La propriété et la gestion de Sauber restent inchangées et indépendantes », précise le communiqué.

L'équipe ne sera donc pas relocalisée en Italie, et l'usine reste à Hinwil en Suisse.

Alfa Romeo fait partie du groupe automobile FIAT (acronyme de Fabbrica Italiana Automobili Torino), renommé FCA en 2014 à la suite du rachat de Chrysler.

Ferrari, qui appartenait à FIAT jusqu'en 2015, est aujourd'hui une filiale de FCA.

Ferrari est partenaire technique de l'équipe Alfa Romeo et lui a permis de se hisser en 2018 à la 8e place du classement des constructeurs, grâce notamment aux résultats du pilote Charles Leclerc.

Lance Stroll (Williams) derrière Charles Leclerc (Sauber) Photo : Getty Images / WILLIAM WEST

Le Finlandais Kimi Raikkonen, champion du monde en 2007 avec Ferrari, et le protégé de Ferrari Antonio Giovinazzi seront les pilotes de l'équipe en 2019.

Alfa Romeo a remporté les deux premiers titres pilotes de l'histoire du Championnat du monde, avec l'Italien Giuseppe Farina en 1950 et l'Argentin Juan Manuel Fangio en 1951.

La marque italienne avait laissé tomber la F1 à la fin de la saison 1987.

En 2017, le groupe FIAT souhaitait ramener sa marque en F1, et Sergio Marchionne, président de l'époque, aujourd'hui décédé, avait choisi comme allié Peter Sauber.

Cette décision de ramener Alfa Romeo à l'avant-scène renforce la position de FIAT, et par ricochet de sa marque Ferrari en F1 qui a donc deux équipes B en Haas et Alfa Romeo, en plus d'investir massivement de son équipe usine.

Peter Sauber est arrivé en F1 en 1993, après avoir participé au Championnat du monde d'endurance avec Michael Schumacher.

Agrandir l’image Jacques Villeneuve et Peter Sauber en 2004 Photo : Getty Images / YOSHIKAZU TSUNO

De 1993 à 2005, l'équipe est à son nom. Il engage comme pilotes Kimi Raikkonen (2001) et Jacques Villeneuve (2005-2006).

En 2006, l'équipe est rachetée par BMW, mais Peter Sauber conserve 20 % des parts et son nom reste associé à celui de la marque allemande.

C'est à bord d'une Sauber-BMW que le pilote polonais Robert Kubica a inscrit sa seule victoire en F1, au Grand Prix du Canada, en 2008.

Robert Kubica à Montréal en 2008 Photo : Getty Images / DAVID BOILY

En 2010, BMW quitte la F1, et Peter Sauber n'a pas d'autre choix que de racheter sa propre équipe pour éviter la liquidation et pour assurer les emplois du personnel de l'usine d'Hinwil.

En 2018, le partenariat avec Alfa Romeo a vu les voitures changer de couleur. Du bleu suisse de Peter Sauber, elles deviennent rouge Italie.

Charles Leclerc est engagé par Ferrari en 2019 pour remplacer Kimi Raikkonen, qui revient à ses premières amours, l'équipe suisse rebaptisée Alfa Romeo Racing.