Nolan Arenado et les Rockies s'entendent pour un an et 26 millions $

Nolan Arenado a évité l'arbitrage et il s'est entendu avec les Rockies du Colorado sur les termes d'un contrat d'un an d'une valeur de 26 millions de dollars.

Il s'agit de la valeur d'un contrat d'un an la plus élevée de l'histoire des majeures pour un joueur admissible à l'arbitrage.

Josh Donaldson avait établi cette marque la saison dernière, après avoir signé un contrat de 23 millions $ avec les Blue Jays de Toronto.

Âgé de 27 ans, Arenado aurait dépassé cette somme même s'il était allé en arbitrage. Le joueur de troisième but des Rockies avait demandé un salaire de 30 millions $, plus tôt en janvier, tandis que son équipe lui offrait un contrat de 24 millions $.

Arenado a gagné le Gant d'or au troisième coussin lors de chacune de ses six saisons dans les majeures. Durant sa carrière, il a maintenu une moyenne au bâton de ,291 et une moyenne de présence plus puissance de ,886. Il a frappé 186 circuits et produit 616 points.

En 2018, Arenado a maintenu une moyenne au bâton de ,297 avec 38 longues balles et 110 points produits. Il a terminé troisième au chapitre des votes pour le joueur le plus utile de la Nationale, alors qu'il empochait 17,85 millions $. Les Rockies ont battu les Cubs de Chicago lors du match éliminatoire de la Nationale, mais ils ont été balayés par les Brewers de Milwaukee, lors des séries de divisions.

Arenado est admissible à l'autonomie au terme de la saison 2019 et il sera un des joueurs les plus convoités.