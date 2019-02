17 ans plus tard et 17 ans d'écart

Tom Brady se souvient très bien de la première fois où il a vécu tout le battage médiatique entourant le Super Bowl. C'était il y 17 ans. Et 17 ans, c'est aussi l'écart d'âge entre lui et son vis-à-des Rams, Jared Goff. C'est l'écart le plus important de l'histoire entre deux quarts partants dans un match du Super Bowl