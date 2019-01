Georges St-Pierre veut encore d'un combat contre Khabib Nurmagomedov

Le Russe est champion de l'UFC chez les 155 livres, un titre qu'il a défendu contre Connor McGregor en octobre dernier. On a joué notre jeu le plus possible, mais malheureusement ça ne se passe pas comme on voudrait. Pour moi, Nurmagomedov est le meilleur combattant dans le monde des arts martiaux mixtes en ce moment , a mentionné GSP.

Le Québécois assure que le Russe voudrait l'affronter, mais les détails d'un éventuel combat n'ont toujours pas pu être ficelés. Je veux me battre contre un combattant qui a le niveau le plus élevé possible. Khabib est invaincu, il n'a jamais perdu. C'est le challenge qui m'intéresserait , poursuit Georges St-Pierre, en soulignant que ses agents ont eu de nombreuses discussions avec l'UFC.

Khabib Nurmagomedov étrangle Conor McGregor à la fin de la quatrième reprise du gala UFC 229. Photo : Reuters / USA Today Sports

Georges St-Pierre a participé à son dernier combat en novembre 2017 contre Michael Bisping en s'emparant d'une autre ceinture de champion du monde. Maintenant âgé de 37 ans, il voit la retraite pointer à l'horizon, mais il ne cache pas qu'il voudrait participer à un autre combat pour laisser un héritage dans le monde des AMM.

Je suis rendu au moment dans ma carrière où ce n'est pas que l'argent qui compte, mais le legacy. La trace que je peux laisser dans le sport Georges St-Pierre, champion d'arts martiaux mixtes

St-Pierre affirme que ce grand défi ne peut être personne d'autre que Nurmagomedov, invaincu en 27 combats. Je veux me battre contre un combattant qui a le niveau le plus élevé possible. Khabib est invaincu, il n’a jamais perdu. C'est le challenge qui m'intéresserait , martèle GSP.

La pesée de Georges St-Pierre et Michael Bisping Photo : UFC / Capture d'écran

Une ceinture au Musée

Georges St-Pierre est par ailleurs « rassuré » de voir sa ceinture du combat revanche qu'il a remporté le 31janvier 2009 contre B.J.Penn à Las Vegas, faire son entrée au Musée canadien de l'histoire (MCH).

Outre la ceinture à l'étrange trajectoire, l'institution a également acquis une paire de shorts et des gants du sportif, pour un peu plus de 70 000 dollars canadiens.