Gymnastique Canada suspend la femme et la fille de Michel Arsenault et lance une enquête

La conjointe et la fille de Michel Arsenault, ex-entraîneur de gymnastique accusé d'agressions sexuelles et de voies de fait, sont suspendues pour des violations alléguées sur une longue période du Code d'éthique et de conduite de Gymnastique Canada, annonce jeudi la fédération nationale.

Gymnastique Canada dit avoir reçu la semaine dernière des plaintes officielles à l’endroit de Valerie Oudin, la conjointe de Michel Arsenault, et de sa fille Sara Stafford. Les deux sont entraîneuses au Champions Gymnastics Club d’Edmonton, club que Michel Arsenault a fondé avec sa conjointe et dont il a été expulsé. Valerie Oudin et Sara Stafford en sont copropriétaires.

Lundi, la fédération nationale a suspendu provisoirement les deux femmes, une procédure normale inscrite dans ses politiques et qu’elle applique en cas de plainte, précise-t-elle. Mercredi, la Fédération de gymnastique de l’Alberta les a à leur tour suspendues provisoirement.

Gymnastique Canada annonce aussi l’ouverture d’une enquête, qui pourrait durer jusqu’à un mois.

« Gymnastique Canada et la Fédération de gymnastique de l’Alberta se sont engagés à offrir un environnement positif et sécuritaire à tous ceux qui participent au sport de la gymnastique. Les deux organisations travailleront en étroite collaboration avec les parents et les athlètes du club pour s’assurer que les besoins des athlètes sont satisfaits pendant la suspension des entraîneuses », écrit Gymnastique Canada dans un communiqué.

Michel Arsenault a été arrêté à son domicile d'Edmonton le 16 mai 2018. Il fait face à quatre chefs d'accusation pour agressions sexuelles et trois autres pour voies de fait pour des gestes commis à l'endroit de six victimes à Montréal à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

En décembre 2017, il avait été visé par des allégations d’agressions sexuelles à la suite d’une enquête de Radio-Canada Sports.

Dans la foulée de cette enquête, il avait été suspendu par Gymnastique Canada.

Arsenault est devenu un des entraîneurs de gymnastique chevronnés du Canada. Il s’est même rendu jusqu’aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.