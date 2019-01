Antoine Vermette prend sa retraite

L’attaquant de 36 ans était sans équipe depuis la fin de la saison 2017-2018.

L’athlète de Saint-Agapit a donné ses premiers coups de patin dans le circuit Bettman en octobre 2003, avec les Sénateurs d'Ottawa, qui l'ont repêché au deuxième tour en 2000 (55e au total).

En 1046 matchs, il a amassé 515 points, dont 228 buts. Il s’est aussi distingué, tout au long de sa carrière, par sa polyvalence, sa fiabilité en défense et son talent dans le cercle des mises au jeu, comme en fait foi sa moyenne de réussite de 56,6 %.

« Je suis immensément reconnaissant pour toutes ces belles années ponctuées de moments mémorables que je chérirai à jamais. Le hockey a été pour moi un formidable véhicule d'enseignement de valeurs de dépassement de soi, de discipline, de persévérance et de respect », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Vermette a passé cinq saisons à Ottawa avant d’être échangé aux Blue Jackets de Columbus en 2009. C’est avec eux qu’il a connu sa saison la plus productive, en 2009-2010, avec 27 buts et 38 passes.

Il a ensuite été envoyé à Phoenix trois ans plus tard, avant de passer aux Blackhawks de Chicago en février 2015.

Le centre québécois a alors aidé sa nouvelle équipe à remporter la Coupe Stanley quelques mois plus tard, avec trois buts victorieux lors de la finale contre le Lightning de Tampa Bay.

Il est retourné avec les Coyotes à titre de joueur autonome l’été suivant.

En 2016, Vermette a signé un contrat avec les Ducks, avec qui il a disputé les deux dernières saisons de sa carrière.

« C'est avec un regard enthousiaste que je me tourne résolument vers l'avenir. Je ressens une profonde joie à l’idée de pouvoir passer plus de temps avec mes proches, mon épouse (Karen) et mes enfants. Merci pour ces belles années », a-t-il conclu.