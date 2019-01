Coupe Davis : Denis Shapovalov donnera le ton au Canada contre la Slovaquie

Le tirage officiel de la rencontre de qualification de la Coupe Davis entre le Canada et la Slovaquie a été effectué jeudi. Ce tirage a déterminé les affrontements qui se dérouleront vendredi et samedi, à Bratislava, sur terre battue.

Le gagnant de ce week-end assurera sa place pour les finales en novembre à Madrid.

L’équipe canadienne, composée de Félix Auger-Aliassime, Peter Polansky et Denis Shapovalov, disputera deux matchs de simple vendredi et deux autres samedi, ainsi qu’un duel de double.

Shapovalov et Auger-Aliassime, respectivement 25e et 106e au classement mondial, ont été choisis par le capitaine Frank Dancevic pour jouer en simple, tandis que le capitaine slovaque Dominik Hrbaty fera appel à Martin Klizan (38e) et à Filip Horansky (219e).

En double, Auger-Aliassime et Shapovalov affronteront Filip Polasek et Igor Zelenay.

Rappelons que le tandem canadien a remporté l’épreuve junior des Internationaux des États-Unis en 2015.

Les affrontements déterminés par le tirage au sort : 1er simple – vendredi 1er février : Denis Shapovalov c. Filip Horansky

2e simple – vendredi 1er février : Félix Auger-Aliassime c.Martin Klizan

3e simple – samedi 2 février : Denis Shapovalov c. Martin Klizan

4e simple – samedi 2 février : Félix Auger-Aliassime c. Filip Horansky

Match de double – samedi 2 février : Félix Auger-Aliassime/Denis Shapovalov c. Filip Polasek/Igor Zelenay

Les matchs sont disputés au meilleur des trois manches.

« L’équipe slovaque devait prendre certaines décisions. Il était évident que leur joueur no 1 allait être Klizan, mais ils avaient deux joueurs classés très près l’un de l’autre en Horansky et Gombos, a dit Frank Dancevic après le tirage officiel.

« De notre côté, nous allons continuer de nous concentrer sur nos forces, sur nos styles de jeu et sur ce que nous devons faire pour bien jouer et remporter trois matchs. »

Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime Photo : AFP / Ben Curtis

Shapovalov en sera à sa sixième rencontre d'affilée à la Coupe Davis. Lors de la dernière rencontre du Canada, il avait effacé un retard de deux manches à zéro pour gagner son match en cinq manches sur le Néerlandais Robin Haase.

Auger-Aliassime, 18 ans, participe à son deuxième duel après avoir été sélectionné pour la première fois à Toronto en septembre 2018, mais disputera son premier match.

Le Canada et la Slovaquie s'affrontent pour la deuxième fois.

Lors de leur premier duel, les Slovaques l'avaient emporté 4-1 à Montréal en septembre 1997. Le Canada occupe le 16e rang du classement de la Coupe Davis, tandis que la Slovaquie est 29e.

La dernière victoire du Canada sur la terre battue remonte à 2011 face à l’Équateur.

Sous le nouveau format de la Coupe Davis, les qualifications opposeront 12 pays têtes de série aux 12 autres pays inscrits, les gagnants accédant à la finale.

Le Canada fait partie des têtes de série en raison de sa victoire face aux Pays-Bas en septembre 2018.