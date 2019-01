Michael Woods gagne la 2e étape du Tour Herald Sun et prend la tête au général

Le Canadien (EF Education first) est parti en échappée, avec Richie Porte (Trek-Segafredo) dans sa roue, avant la section montante en terre battue de l'étape du jour, et les deux hommes ont fait les 12 derniers kilomètres ensemble.

Woods a battu Porte au sprint.

C'était une deuxième victoire en deux jours pour l'équipe du Canadien. La veille, son coéquipier Dan McLay l'avait emporté.

« J'avais fait la reconnaissance du parcours, y compris la descente de la fin, ce qui m'a permis de rouler très vite, a expliqué Woods. On s'est entendu, Richie et moi, pour se relayer jusqu'au dernier kilomètre. »

« On a respecté notre plan jusque dans le dernier kilomètre, et là, Michael m'a eu. Je le félicite, c'est la course », a dit l'Australien.

Woods est premier au classement général avec une courte avance de 4 secondes sur Porte.

La troisième étape, de 161,1 km, sera disputée entre Sale et Warragul, sur un tracé vallonné.

Ce tour comprend cinq étapes et se termine à Melbourne le 3 février.