L'arbitrage au coeur du point de presse de Roger Goodell

Goodell s'est dit d'accord avec la notion que les officiels auraient dû sévir pour un plaqué casque contre casque et pour obstruction. Il rejoint l'opinion du chef des officiels de la ligue, Al Riveron, qui a reconnu l'erreur de ne pas pénaliser Nickell Robey-Coleman. Goodell a ajouté que la ligue va réétudier le processus d'arbitrage.

Sans se mouiller, il n'a pas exclu l'ajout de tels jeux parmi ceux pouvant être révisés, après une consultation vidéo.

« Nous allons nous pencher sur les reprises, a dit Goodell, mentionnant que la NFL reconnaît la frustration des partisans des Saints. Il y a des idées depuis 15 ou 20 ans pour ajouter des situations susceptibles d'être révisées. Mais le processus ne tient pas compte des questions de jugement. [Le jeu controversé], c'était une question de jugement.

« C'est aussi une séquence où aucune pénalité n'a été décernée. Une décision qui viendrait d'un arbitre en studio ou du bureau central, c'est quelque chose qui a suscité beaucoup de résistance chez les entraîneurs et chez les équipes. En ce moment, on ne sent pas une volonté de voir appliqué un tel changement .

« Ils n'ont pas voté pour cela dans le passé. Cela ne veut pas dire que nous ne le ferons pas. Nous allons soumettre ça au comité de compétition, mais la réalité est que pour de nombreux clubs, il y a à tout le moins une opposition philosophique. »

Goodell a complètement exclu toute utilisation des pouvoirs du commissaire pour modifier la non-décision ou reprendre le match. Une action en justice a été intentée à cet effet à La Nouvelle-Orléans. Avec le comité de compétition, il veut toutefois examiner si les plaqués casque contre casque devraient être ajoutés aux jeux pouvant être revus en vidéo.

« Nous avons travaillé très fort pour intégrer la technologie, car nous voulons faire tout ce qui est possible pour résoudre ces questions, a dit Goodell. Il faut continuer dans cette voie, mais la technologie ne réglera pas tous les problèmes. Le jeu n'est pas arbitré par des robots, et il ne le sera pas. »

Au sujet de Colin Kaepernick, qui, selon certains, est persona non grata pour ses prises de position menant à des manifestations en faveur de la justice sociale et contre la brutalité policière, Goodell a dit :

« Je pense que si une équipe décide que Colin Kaepernick ou tout autre joueur peut aider son équipe à gagner, elle va faire le nécessaire. Chaque club veut gagner et prend ces décisions individuellement dans son intérêt supérieur. Ce sont nos équipes qui décident quels joueurs ils veulent embaucher. »