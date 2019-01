Les espoirs hivernaux des Alouettes

Tenus à l'écart des séries au cours des quatre dernières saisons, les Alouettes de Montréal espèrent rebondir en 2019. Et comme chaque hiver, l'optimisme est à son zénith à ce stade-ci de l'année.

À quatre mois du début de la prochaine saison, l’équipe amorçait à Dorval une tournée dans quelque 70 écoles primaires de la province. Nicolas Boulay et quelques-uns de ses coéquipiers étaient venus enseigner les rudiments du football à des élèves de cinquième et de sixième année.

« C’est notre communauté Montréal, dit le secondeur québécois. Nous voulons redonner le plus possible et être des modèles positifs pour les jeunes. »

Les joueurs ont hâte de reprendre le travail, mais ils sont déjà plusieurs à s’entraîner ensemble.

« Plusieurs fois par semaine, on court, on lève des haltères et j’ai ajouté le yoga à ma pratique cette année, ça me fait beaucoup de bien, confie Boulay.

William Stanback qui amorcera la campagne avec le poste de porteur de ballon partant, passe une partie de l’hiver à Montréal. Originaire de Long Island dans l’État de New York, il est heureux de s’acclimater à sa ville d’adoption.

« C’est excitant et j’aime bien le froid, assure-t-il. Je veux rester ici et faire la promotion de l’équipe et montrer mon visage dans la communauté.

« Je vois les gars le plus souvent possible pour développer la chimie et garder la communication à un haut niveau. »

Stanback passe beaucoup de temps avec Ernest Jackson qui vient de signer un nouveau contrat avec les Alouettes. Malgré deux saisons avec à peine 1409 verges de gains totaux, le natif de Rochester n’a pas attendu au 12 février, date de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, pour s’entendre avec l’organisation.

Je suis ici depuis deux ans. Je sais que nous avons eu des difficultés, mais je suis venu ici pour bâtir les fondations et je veux continuer de le faire. Ernest Jackson

Martin Bédard, lui aussi, désire rester avec la formation de Mike Sherman. Il n’a pas encore signé de contrat mais ne s’en inquiète pas.

« Nous sommes en pourparlers présentement et je suis confiant que nous pourrons en venir à une entente », soutient le spécialiste des longues remises.

Manziel in absentia

On nous avait promis la présence de Johnny Manziel en amont de cette activité scolaire, mais le quart-arrière californien brillait par son absence, lui qui avait donné une entrevue un peu plus tôt dans les studios d’un réseau de télévision anglophone à Montréal.

Trois autres quarts de l’équipe, Vernon Adams, Matthew Shiltz et Antonio Pipkin étaient toutefois sur place.

Antonio Pipkin Photo : Radio-Canada / Laurent Racine

Pipkin, qui a pris part à 6 rencontres en 2018, a fait la lutte avec Manziel pour le poste de quart numéro un et il espère à nouveau obtenir sa chance cette année.

« Le but est toujours de devenir quart partant. Je vais contrôler ce que je peux contrôler. J’ai travaillé fort cette saison morte et je sais que je peux gagner le poste. »

Les Alouettes ont conclu la dernière saison avec deux victoires et à leurs deux précédents matchs, ils se sont inclinés par de faibles marges, notamment face à Calgary, au compte de 12-6. Les joueurs voient dans ces performances des signes encourageants.

C’est toujours bien de terminer sur une note positive. Plusieurs équipes vont regarder le classement et dire que ça n’a pas bien été, mais c’est toujours bon de finir fort. Nous pouvons bâtir là-dessus. Antonio Pipkin

Selon le quart de l’Indiana, l’attaque sera explosive grâce au retour d’éléments clés et à l’expérience acquise par les plus jeunes.

Quant à la défense, c’est maintenant Bob Slowik qui en sera le coordonnateur à la place de Rich Stubler qui s’est joint aux Lions de la Colombie-Britannique. Fort de 21 saisons dans la NFL, dont cinq ans avec les Bears de Chicago.

Les joueurs le connaissent parce qu’il était dans l’entourage de l’équipe en fin de saison à titre d’invité et Nicolas Boulay se dit confiant et pense que son apport sera positif.

« On l’a croisé une fois cette année, il est venu nous voir pendant une pratique et on a eu l’occasion d’échanger un peu avec lui, dit l’athlète de 29 ans. C’est sûr que Coach Stubler, c’est énormément d’expérience dans la Ligue canadienne qu’on perd. Mais je pense que c’est un coordonnateur défensif qui peut apporter du changement pour le mieux. »

Boulay se réjouit par ailleurs du retour d’une grande partie de ses coéquipiers compte tenu de de l’esprit qui régnait au sein des troupes en 2018.

« L’année passée, nous avions un super beau vestiaire, affirme le footballeur de Magog. C’est vraiment ça qui a fait la différence, qui a fait en sorte que nous avons été compétitifs et qu’on a remporté des matchs. Les gars se sont tenus ensemble malgré notre fiche. C’est déjà un pas dans la bonne direction. »