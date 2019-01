Jayna Hefford, Ken Hitchcock et George Kingston récipiendaires de l'Ordre du hockey au Canada

Jayna Hefford, quadruple championne olympique, est l'une des trois personnes récipiendaires de l'Ordre du hockey au Canada, avec les entraîneurs Ken Hitchcock et George Kingston.

Les trois seront honorés au gala de la Fondation Hockey Canada à Edmonton, les 17 et 18 juin.

Jayna Hefford est l’une des joueuses les plus titrées au Canada.

Elle a remporté quatre médailles d’or olympiques (2002, 2006, 2010, 2014) et sept médailles d’or au Championnat du monde (1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2012).

Jenna Hefford lors des Jeux de 2010 Photo : Comité olympique canadien

Elle est la deuxième pointeuse de l'histoire de l'équipe féminine canadienne avec 291 points (157 buts, 134 passes) en 267 matchs, de 1997 à 2014. Elle a été nommée deux fois meilleure attaquante du Championnat du monde (2004, 2005).

Elle a aussi remporté le championnat de la NWHL avec le Thunder de Brampton en 1999 et en 2007, et a ajouté un titre de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) à son palmarès en 2008. Elle a été nommée la joueuse par excellence de la LCHF en 2007-2008 et a mené la ligue au chapitre des points la saison suivante.

Jayna Hefford occupe actuellement le poste de commissaire de la LCHF.

Une coupe avec les Stars

Ken Hitchcock a gagné une coupe Stanley avec les Stars de Dallas en 1999, et est à la barre de l’équipe de sa ville d’origine, les Oilers d'Edmonton.

Ken Hitchcock dans son moment de gloire en 1999 Photo : La Presse canadienne / (AP Photo/Ryan Remiorz, File)

Il a gagné en 2012 le trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur de la LNH. Il a aussi été nommé entraîneur de l’année de la WHL à deux reprises durant son règne avec les Blazers de Kamloops, lors des saisons 1986-1987 et 1989-1990.

Hitchcock, 67 ans, a fait son entrée sur la scène internationale au Championnat du monde junior de 1988, remportant l’or à titre d’entraîneur adjoint.

Il a fait un retour aux Jeux de 2002, repartant de Salt Lake City avec l’or olympique, et il a répété l’exploit deux autres fois aux Jeux de 2010 à Vancouver et aux Jeux de 2014 à Sotchi.

Ken Hitchcock a également obtenu un titre de la Coupe du monde en 2004.

Le pionnier de San José

George Kingston a été longtemps entraîneur-chef de l’équipe de hockey masculine de l’Université de Calgary.

Il a fait le saut sur la scène internationale au début des années 1980, d'abord comme entraîneur adjoint d’Équipe Canada au Championnat du monde en 1983 et aux Jeux olympiques d'hiver de 1984.

Il a été le président du tournoi olympique des Jeux de 1988 à Calgary, et a ensuite mené l'équipe canadienne à la médaille d’argent aux Jeux de 1994 dans son rôle de directeur général.

Au Championnat du monde de 1994, il a mené le Canada à une première médaille d’or en 33 ans à titre d’entraîneur-chef.

George Kingston a été le premier entraîneur-chef des Sharks de San José, et a été entraîneur adjoint à Calgary, au Minnesota, à Atlanta et en Floride.

Enfin, George Kingston a travaillé au sein des équipes nationales de l’Allemagne, de la Norvège, du Mexique et de la Lithuanie.

« Les personnalités honorées ont représenté le Canada avec fierté sur certaines des plus grandes scènes du hockey », a réagi Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada.

L’Ordre du hockey au Canada est une initiative de Hockey Canada lancée en 2012 pour reconnaître des personnes pour leur contribution ou leur service exceptionnels à la croissance et au développement du hockey au Canada.

Depuis 2012, l’Ordre du hockey au Canada a rendu hommage à 24 personnes: Mike Babcock (2018); Jean Béliveau (2012); Scotty Bowman (2017); David Branch (2016); Cassie Campbell-Pascall (2012); Clare Drake (2014); Danielle Goyette (2018); Jim Gregory (2015); Wayne Gretzky (2012); Geraldine Heaney (2016); Paul Henderson (2013); Gordie Howe (2012); Dave King (2013); Mario Lemieux (2016); Mark Messier (2013); Bob Nicholson (2016); Pat Quinn (2015); Gordon Renwick (2012); France St-Louis (2014); Serge Savard (2015); Ryan Smyth (2018); et Steve Yzerman (2014).