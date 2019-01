[BALADO] Tellement hockey : le temps de bouger pour le Canadien?

L'acquisition de Jake Muzzin par les Maple Leafs lance le bal des échanges avant la date limite. Avec ce défenseur, l'équipe est-elle mieux équipée pour les séries? Et est-ce le temps de bouger pour le Canadien? Martin Leclerc, Michel Chabot et Alexandre Coupal en discutent dans le 18e épisode de Tellement hockey, un balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.