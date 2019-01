Neymar absent des terrains jusqu'au début d'avril

La décision a été prise par un « groupe d'experts médicaux mondialement reconnus », qui en sont venus à un « consensus pour proposer à Neymar un traitement conservatif de sa lésion du cinquième métatarsien droit ».

Le PSG rejette l'hypothèse d'une nouvelle opération.

La date de retour espérée correspond aux quarts de finale de la Ligue des champions. Les matchs aller sont programmés les 9 et 10 avril et les matchs retour les 16 et 17 avril.

Le PSG devra battre, sans Neymar, Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec un match aller le 12 février à Old Trafford et un match retour le 6 mars au stade du Parc des Princes, à Paris.

En 2018, sans Neymar blessé au même pied, le PSG avait été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, futur gagnant de l'épreuve reine continentale.