Les Sabres s'imposent à Columbus

Conor Sheary a dénoué l'impasse à 2:12 en troisième période et les Sabres de Buffalo ont eu raison des Blue Jackets de Columbus 5-4, mardi soir, en Ohio.

Sheary et Evan Rodrigues ont fourni un but et une passe pour les Sabres, qui ont bénéficié de 33 arrêts de Carter Hutton.

Jeff Skinner, Sam Reinhart et Tage Thompson ont inscrit les autres filets de Buffalo.

Pierre-Luc Dubois et Cam Atkinson ont récolté un but et une passe pour les Jackets, qui encaissaient un troisième échec d'affilée.

Brandon Dubinsky et Nick Foligno ont été leurs autres buteurs, tandis que Sergei Bobrovsky a repoussé 29 tirs.

Artemi Panarin a été hué par les partisans de Columbus, lui dont l'agent a récemment annoncé que d'ici la fin de la saison, il n'y aura pas de discussions en vue d'un nouveau contrat. Panarin est en voie d'accéder à l'autonomie sans compensation.