Austin Watson suspendu à nouveau pour un problème d'alcool

L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et la Ligue nationale de hockey ont annoncé mardi que l'attaquant Austin Watson des Predators de Nashville avait été admis à la deuxième phase du programme d'abus de substances et de santé comportementale de la LNH et de l'AJLNH pour un traitement lié exclusivement à ses problèmes actuels d'abus d'alcool.