L’année des Flames?

Avec encore 31 matchs à jouer, les Flames de Calgary sont bien installés en tête de la Division pacifique, six points devant les Sharks de San José, qui ont joué un match de plus.

On peut parler d’une année exceptionnelle pour les Flames. Tout semble cliquer en même temps.

Johnny Gaudreau connaît la meilleure saison de sa carrière. Avec 73 points, il occupe le troisième rang des marqueurs, à égalité avec Connor McDavid. Ses 29 buts lui confèrent le cinquième rang à ce chapitre.

Johnny Gaudreau Photo : Getty Images / Derek Leun

Les membres de l’Association professionnelle de la presse écrite (PHWA), qui votent pour la majorité des honneurs individuels remis par la LNH à la fin de la saison, ont voté afin de savoir qui sont les joueurs méritants à la mi-saison. Alex Ovechkin des Capitals est le seul joueur ayant récolté plus de votes que Gaudreau pour le titre de joueur le plus utile à son équipe (trophée Hart).

Le capitaine des Flames, Mark Giordano. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Le capitaine Mark Giordano est celui qui a reçu le plus de votes de mi-saison pour l’obtention du trophée Norris, remis au meilleur défenseur. Le vétéran de 35 ans connaît sa meilleure saison à l’attaque avec 52 points en 49 rencontres. Son différentiel de +29 le place au premier rang des 825 joueurs qui ont disputé au moins un match cette saison.

Selon le vote des membres de la PHWA, Bill Peeters arrive deuxième pour l’obtention du titre d’entraîneur-chef de l’année et Brent Treliving est le meilleur directeur général jusqu’à maintenant.

Une équipe qui gagne en équipe

Les joueurs-vedettes des Flames ne subissent pas seuls toute la pression de faire gagner l’équipe soir après soir. Parce qu’ils sont bien entourés, ils peuvent se permettre de connaître une mauvaise soirée, sans qu’une défaite ne soit automatiquement ajoutée à la fiche de l’équipe.

Quatre joueurs des Flames ont inscrit au moins 20 buts cette saison. C’est plus que toutes les autres équipes.

Nombre de joueurs qui ont marqué 20 buts ou plus depuis le début de la saison Flames (4) : Gaudreau 29, Monahan 27, Tkachuk 24, Lindholm 21

Maple Leafs (3) : Tavares 30, Matthews 21, Marner 20

Lightning (3) : Point 30, Stamkos 26, Kucherov 22

Avalanche (3) : Landeskog 29, MacKinnon 27, Rantanen 23

Blackhawks (3) : Kane 29, DeBrincat 25, Toews 22

Sharks (3) : Pavelski 27, Hertl 22, Kane 21

Penguins (3) : Guentzel 24, Crosby 21, Kessel 20

Sénateurs (3) : Stone 22, Dzingel 20, Duchene 20

Les Flames sont aussi l’équipe qui compte le plus de joueurs ayant amassé 50 points ou plus. Un total de 33 joueurs ont atteint ce plateau jusqu’à maintenant, cinq d’entre eux jouent à Calgary. Jamais depuis la saison 1995-1996 une équipe n’avait vu cinq de ses joueurs atteindre le plateau des 50 points en 50 matchs. La saison dernière, Gaudreau et Monahan sont les deux seuls joueurs de l’équipe à avoir terminé la saison avec plus de 50 points.

Nombre de joueurs qui ont amassé 50 points ou plus depuis le début de la saison Flames (5) : Gaudreau 73, Monahan 61, Lindholm 58, Tkachuk 57, Giordano 52

Lightning (3) : Kucherov 78, Point 65, Stamkos 57

Avalanche (3) : Rantanen 74, Mackinnon 71, Landeskog 54

Maple Leafs (3) : Marner 62, Tavares 54, Rielly 50

Penguins (3) : Crosby 57, Malkin 53, Kessel 53

Les joueurs des deux premiers trios ne sont pas les seuls à contribuer à l’attaque. Garneth Hathaway et Michael Frolik ont chacun trois buts gagnants.

Mark Jankowski Photo : La Presse canadienne / Lyle Aspinall

Mark Jankowski a inscrit quatre buts et inscrit sept points en infériorité numérique. Un sommet dans la LNH dans les deux catégories.

Les défenseurs des Flames ont marqué 26 buts à forces égales. Seuls les défenseurs des Sénateurs en ont inscrit plus qu’eux (27).

Attitude gagnante

Les joueurs des Flames ne baissent jamais les bras et ne s’avouent jamais battus avant la fin de la sirène annonçant la fin d’un match.

Peu importe le pointage après 40 minutes de jeu, les Flames se présentent toujours en troisième période. Aucune autre équipe n’a marqué plus de buts que Calgary lors des 20 dernières minutes. Les Flames ont touché la cible à 80 reprises lors du troisième tiers. L’Avalanche du Colorado est au deuxième rang avec 67 buts.

La troisième est aussi la meilleure période de l’équipe en défense. Les adversaires n’ont inscrit que 41 buts, ce qui place les Flames au troisième rang derrière les Predators (37 buts accordés) et les Golden Knights (40).

Si Calgary a les devants, ou si le pointage est à égalité, après deux périodes, la victoire est presque assurée, comme en fait foi la fiche de l’équipe, 26-1-3, dans ces circonstances.

À 21 reprises l’équipe tirait de l’arrière en se présentant sur la patinoire, en début de troisième période. Sept fois elle a réussi à effacer le retard pour remporter un match, deux autres fois elle s’est inclinée en prolongation.

Et les gardiens?

Mike Smith et David Rittich Photo : Associated Press / David Zalubowski

David Rittich était sans doute l’homme le plus heureux du monde quand il a vu les Oilers et le gardien Mikko Koskinen s’entendre sur une prolongation de contrat de trois ans, à 4,5 M$ par saison. Les deux hommes vivent un peu la même situation. À Edmonton, Koskinen a éclipsé Cam Talbot alors qu'à Calgary, Rittich a ravi le titre de gardien numéro un à Mike Smith. Le gardien de 26 ans sera joueur autonome avec compensation à la fin de la saison.

On le retrouve au sixième rang pour la moyenne (2,47), au 10e pour le nombre de victoires (fiche de 19-4-4) et également au 10e rang pour le pourcentage d’efficacité (.918).

Une seule fois cette saison il a perdu deux matchs consécutifs, le deuxième était en tirs de barrage. Il a permis aux siens de récolter au moins un point lors de 14 de ses 15 dernières sorties (11-1-3).

Même s’il a connu un début de saison difficile et qu’il a perdu son rôle de gardien numéro un, Mike Smith rend de fiers services aux Flames. Depuis le 25 novembre, le gardien de 35 ans présente un dossier de 9-2-0.

Date limite des échanges

Il serait surprenant de voir Brad Treliving être très actif à l’approche de la date limite des échanges dans la LNH.

Les équipes en bonne position pour les séries aiment faire l’acquisition d’un vétéran pour aider les jeunes joueurs de l’équipe en fin de saison, mais les Flames comptent déjà sur James Neal.

À moins d’une fin de saison exceptionnelle, le vétéran de 31 ans connaîtra sa première campagne de moins de 20 buts en carrière. Il ne répond pas aux attentes des Flames qui lui ont consenti un contrat de 23 millions pour quatre saisons, mais son expérience des séries sera sans doute très bénéfique dans les prochains mois.

Neal a pris part aux deux dernières finales de la Coupe Stanley avec les Predators et les Golden Knights.

Le nom de Micheal Ferland circule beaucoup à Calgary. Échangé des Flames aux Hurricanes durant l'intersaison, il sera joueur autonome à la fin de la saison. S’il est vraiment sur le marché, les Flames seront parmi les équipes intéressées à faire son acquisition. Il connaît bien l’équipe et peut être un joueur d’impact en séries.

Michael Frolik pourrait quitter Calgary. À plusieurs reprises, son agent s’est plaint, sur les médias sociaux, de son utilisation. En l’échangeant, les Flames pourraient sauver 4,3 M$ sur leur masse salariale la saison prochaine.

Calgary présente une des équipes les plus complètes de la LNH. Les trois premiers trios peuvent marquer. Les quatre premiers en défense (Giordano, Brodie, Hamonic et Hanifin) font des jaloux.

La formation présente un mélange équilibré de vétérans et de jeunes joueurs, mais ce qui est le plus important, c'est que les joueurs semblent s’amuser et qu'ils ne s’avouent jamais vaincus.

Sans dire que les Flames sont parmi les favoris pour remporter la Coupe Stanley, on peut affirmer qu’il faudra les surveiller attentivement d’ici la fin de la saison.