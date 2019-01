Les gants de Wayne Gretzky au Tournoi pee-wee de Québec mis à l'enchère

Les gants de couleur beige pâle et de marque Cooper, portés par le jeune prodige ontarien, photos à l’appui, ont été mis en vente par le site classicauction.net, entreprise spécialisée située sur la Rive-Sud de Montréal.

Avec ces gants, Wayne Gretzky a inscrit 26 points en quatre parties avec les Turkstra Lumber de Brantford au Tournoi pee-wee de Québec en 1974.

La mise de départ a été fixée à 1000 dollars américains, mais déjà mardi après-midi, le prix affichait 1774 $.

Les gants à l’origine du surnom

Ces gants refont surface grâce à Bill Cornish, un homme de Toronto qui a été le tuteur légal de Wayne Gretzky lorsque ce dernier a quitté sa ville natale pour aller jouer dans les rangs juniors à l’âge de 14 ans.

« Wayne est arrivé chez lui avec ces gants qu’il a utilisés à l’âge de 13 et 14 ans, raconte Marc Juteau, président fondateur de Classicauction.net. Gretzky en a fait cadeau à Bill Cornish qui les avait toujours gardés avec la conviction qu’ils étaient très spéciaux et qu’ils seraient en demande. »

Non seulement ces gants représentent, selon Marc Juteau, la plus ancienne pièce d’équipement authentifiée portée par Gretzky, ils sont aussi à l’origine du surnom qu’on a donné au hockeyeur à l’époque, avant qu’il ne devienne la Merveille.

« À ce moment-là, on le surnommait déjà “The White Tornado” (la tornade blanche) à cause de ces gants-là - de couleur pâle. L’année avant [son passage à Québec], il avait connu une saison de 370 buts dans les rangs mineurs. Ces gants-là ont marqué la jeunesse du joueur le plus important de tous les temps. »

Les gants de couleur beige pâle que portait Wayne Gretzky sont à l'origine du surnom "White Tornado" donné au jeune prodige alors qu'il évoluait au hockey mineur. Photo : Classicauctions.net

Selon Marc Juteau, il est très rare de voir un engouement pour une pièce d’équipement portée par un sportif de renom, bien avant qu’il ne fasse sa marque chez les professionnels.

« C’est sûr que Wayne Gretzky, c’est spécial. On sait que les gens collectionnent tout par rapport à Wayne Gretzky, peu importe l’âge qu’il avait au moment de les porter. »

Le directeur du tournoi intéressé

Le directeur du Tournoi de hockey pee-wee de Québec, Patrick Dom, ne s’en cache pas : il aimerait bien que son organisation puisse mettre la main sur cette pièce qui a en quelque sorte marqué l’histoire du tournoi.

Dom confirme que son organisation s’est inscrite à l’encan et va tenter de se porter acquéreur de la paire de gants...si le prix est « raisonnable ».

On va regarder ça aller. Ça reste que pour le tournoi, c’est une belle pièce de collection. Mais on va aussi rester intelligent. Patrick Dom, directeur, Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

Le directeur du tournoi, Patrick Dom. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Le juste prix

Une paire de gants portée par Wayne Gretzky lors de la saison 1986-1987 s’est déjà vendue plus de 13 000 dollars américains. À quel prix partiront les gants de son enfance?

C’est dur de mettre un prix là-dessus. C’est un item vraiment unique. Je vais laisser les gens miser, mais certains pensent que ça peut valoir entre 15 000 et 25 000 $. Marc Juteau, président fondateur, classicauctions.net

« Tous les items de Gretzky vont chercher un prix très important. D’ailleurs, nous avons présentement le chandail qu’il portait à sa saison recrue [avec les Oilers] et ça va aller chercher quelques centaines de milliers de dollars », ajoute Juteau.

Les gants portés par le hockeyeur Wayne Gretzky à l'âge de 13 ans lors du Tournoi de hockey pee-wee de Québec. Photo : Classicauctions.net