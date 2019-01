Combien de buts auriez-vous dû marquer aujourd’hui? 

Aux oreilles d’Ugo Bélanger et de Jonathan Deschenes, cette déclaration du DG des Leafs a sonné comme une douce musique.

Détenteur d’un diplôme universitaire en kinésiologie (et bientôt d’un autre en administration), Ugo Bélanger est entraîneur des gardiens des Chevaliers de Lévis, de la Ligue midget AAA. Cette équipe, restée invaincue à ses 40 premiers matchs de la saison, a maintes fois fait la manchette depuis le début de la saison.

De son côté, Jonathan Deschenes (un ancien élève de Bélanger devant le filet) est l’entraîneur responsable des statistiques avancées chez les Chevaliers. Il est en train de compléter un baccalauréat en intervention sportive à l’Université Laval.

Ensemble, ces deux partenaires ont mis sur pied au cours de la dernière année une toute petite entreprise qui s’appelle PASS Hockey et qui s’est justement donnée pour mandat de mesurer différemment les performances des gardiens. Bélanger et Deschenes, qui partagent la même philosophie que Dubas, estiment avoir développé un modèle mathématique permettant d’identifier le nombre de buts qu’une équipe aurait normalement dû accorder (ou marquer) au cours d’une rencontre.

***

Tous les tirs que reçoit un gardien au cours d’un match n’ont pas la même valeur. En nous basant sur des études existantes et la plupart du temps réalisées en silo, nous avons établi une valeur de chaque type de tir auquel un gardien peut faire face en nous basant sur des critères comme la provenance de la rondelle, l’existence ou non de passes avant que le tir soit effectué, la présence ou non d’écrans devant le gardien, les déviations, les rebonds, etc. Ugo Bélanger

Toutes ces situations sont regroupées en trois grandes catégories: les chances de marquer à haut risque, à moyen risque et à faible risque.

« Par exemple, un tir de la ligne bleue effectué alors que le gardien n’a personne devant lui a environ 1 % de probabilité de se retrouver dans le filet », de préciser l’entraîneur de gardiens.

Toutes ces valeurs sont ajustées en fonction du pourcentage de réussite (buts marqués par rapport au nombre de tirs) de chaque ligue. Il est ainsi possible d’évaluer chaque gardien en fonction du calibre de jeu au sein duquel il évolue. Un gardien junior, par exemple, ne sera pas évalué selon les mêmes critères qu’un gardien de la LNH ou de la Ligue élite suédoise.

Pour les besoins de cette chronique, Ugo Bélanger et Jonathan Deschenes ont décortiqué le travail effectué par Carey Price et par Calvin Pickard (des Coyotes de l’Arizona) lors du dernier match du Canadien présenté au Centre Bell.

On peut y voir que le 23 janvier dernier, le gardien du CH a fait face à 16 chances de marquer à faible risque, à 12 chances de marquer à moyen risque et à 3 chances de marquer sur lesquelles les Coyotes avaient de fortes chances de marquer.

Carey Price Photo : Getty Images / Ethan Miller

Selon le modèle établi par PASS Hockey, Carey Price aurait normalement dû maintenir une moyenne de succès de ,905 ce soir-là, ce qui aurait valu aux Coyotes 2,93 buts marqués. Or, le pourcentage d’efficacité réel du gardien montréalais s’est élevé à ,968 et ce dernier n’a concédé qu’un filet à l’adversaire. Le Canadien l’a emporté par la marque de 2-1.

« Il s’agissait donc d’un excellent match pour Price, conclut Ugo Bélanger. D’autant plus que le CH avait perdu la bataille en ce qui a trait au nombre de buts escomptés. L’attaque du CH n’en avait généré que 1,95 comparativement à 2,93 pour les Coyotes. »

***

Il est toujours fascinant de constater que notre univers sportif foisonne de cerveaux inventifs et avant-gardistes et que, en même temps, sur le terrain, les Canadiens et Québécois qui dirigent des programmes ne sont pas exactement des modèles à suivre en matière d’ouverture d’esprit ou d’innovation.

Encore récemment, j’en faisais la démonstration dans cette chronique, qui s’est répandue comme une traînée de poudre au sein de plusieurs fédérations.

Malgré l’attrait évident que devrait susciter leur modèle (qui est par ailleurs très peu coûteux), Ugo Bélanger et Jonathan Deschenes constatent à leur tour que nul n’est prophète en son pays.

Depuis qu’ils ont ouvert boutique, les deux jeunes hommes de hockey font ou ont fait des affaires avec les Intrépides de Gatineau de la Ligue midget AAA, avec le Wild de l’Iowa de la Ligue américaine et même avec une équipe professionnelle suédoise. Ils ont même, de façon exploratoire, travaillé avec un entraîneur des gardiens de la LNH, qui cherchait à comparer ses notes personnelles avec une méthode d’évaluation plus objective.

« Notre modèle propose une nouvelle approche, une nouvelle façon d’envisager l’évaluation des joueurs. En même temps, notre milieu du hockey est assez réfractaire au changement. Depuis que nous avons lancé ce projet, j’ai eu plus de discussions avec des Suédois et des Finlandais qu’avec des gens qui dirigent des programmes ici chez nous.

« Les Suédois ne font pas tous affaire avec nous. Mais ils ont au moins eu la curiosité de décrocher le téléphone, de poser des questions et d’établir un contact avec nous. Ici, nous ne sommes même pas capables de présenter notre modèle. On ne retourne pas les appels, même si nous proposons des périodes d’essai gratuites », s’étonne Ugo Bélanger.

***

D’autres firmes spécialisées offrent déjà ce genre de service, mais elles récoltent leurs données à l’aide de systèmes robotisés. Il peut en coûter quelques centaines de milliers de dollars par saison pour s’y abonner.

Les deux jeunes hommes de hockey de Lévis visent plutôt une masse plus large de clients. Et ils estiment important que chaque jeu puisse être analysé par un regard humain.

J’ai étudié plusieurs rapports de matchs concoctés par PASS Hockey et c’est franchement intéressant.

Pour les équipes de recruteurs, par exemple, un tel outil peut permettre de départager des gardiens ou des attaquants jouant au sein d’équipes de différentes forces. Ces rapports d’après-match, extrêmement précis, permettent aussi de clarifier les rapports qu’entretiennent les gardiens avec leurs entraîneurs, constate Bélanger.

« Nous utilisons maintenant ce modèle à Lévis et ça a complètement changé la dynamique par rapport aux saisons précédentes. Quand ça fait quelques matchs qu’un gardien s’assoit avec son entraîneur pour passer en revue des rapports indiquant qu’il n’a pas livré de bonnes performances, il réalise que quelque chose va se produire et qu’il ratera probablement le prochain match. »

Mais quand on est dans l’évaluation subjective, l’athlète se questionne souvent par rapport à son utilisation. Sa perception quant à la qualité de son jeu n’est pas toujours la bonne. Avec cet outil, nous sommes tous sur la même longueur d’onde et on avance mieux. Ugo Bélanger

***

La petite histoire ne dit pas si l’entraîneur des gardiens d’une équipe de la LNH a perdu le sommeil après avoir lu les rapports d’Ugo Bélanger et de Jonathan Deschenes.

« Nous lui avons recommandé de sortir son gardien numéro un du filet, révèle Bélanger. Ce gardien a un bon contrat en poche et réalise des arrêts miraculeux sur des chances de marquer à haut risque. Toutefois, il accorde trop de buts lors de situations à faible risque, par exemple, sur des tirs provenant de l’arrière. À la fin du match, sa moyenne est bonne. Mais il concède des buts qui ne devraient pas en être. »

Si le DG des Maple Leafs s’attarde davantage à la colonne des « buts qui auraient dû être marqués » qu’au score réel d’un match, c’est parce qu’il cherche une manière objective d’évaluer et d’optimiser le rendement de son club.

Kyle Dubas (à droite) Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Ugo Bélanger estime que Kyle Dubas a peut-être dix ans d’avance sur certains de ses homologues. Il sera vraiment intéressant de voir si le temps lui donnera raison.