Le no 76 des Chiefs rencontrait les médias montréalais pour la première fois depuis une fracture du péroné gauche qui l’a tenu à l’écart du jeu pour la majeure partie de la saison.

Après s’être excusé pour son long silence médiatique, il a indiqué à quel point il était près d’un retour au jeu.

« Ç’a été une année différente pour moi en raison de ma blessure. Ç’a été un premier obstacle majeur dans ma jeune carrière de footballeur. Ça s’est bien passé. Je marche aujourd’hui et j’étais très proche d’un retour au jeu. J’ai tout donné pour essayer de participer aux éliminatoires et au Super Bowl avec les Chiefs », a-t-il expliqué.

« J’ai eu le feu vert des médecins dans la semaine précédant le match contre les Seahawks, soit deux semaines avant la fin de la saison. S’en est suivie une période de 21 jours pendant laquelle les Chiefs avaient à se prononcer pour me ramener ou pas dans la formation des 53 joueurs », a-t-il poursuivi.

Je me sentais bien. Je m’entraînais avec la même intensité qu’avant ma blessure. Il me manquait un peu de présences en situation de jeu pour réagir avec aisance. C’est ce qui m’a un peu freiné dans ma progression. Laurent Duvernay-Tardif

Pas de rancoeur

Bon joueur, Laurent Duvernay-Tardif s’est aussi placé dans les souliers des entraîneurs qui ont dû décider de le laisser de côté même s’il était physiquement prêt.

« La décision a été difficile pour les coachs aussi. Ils ont choisi de continuer avec Andrew Wylie. Il venait de jouer 14 matchs en ligne. Dans ces conditions, il avait eu le temps de développer une chimie avec les joueurs, une camaraderie que je n’avais peut-être plus dans un moment aussi crucial qu’une finale d’association », a reconnu celui qui vivra une première intersaison loin des contraintes de la vie d’étudiant.

A-t-il craint de voir les Chiefs lancé la serviette à son sujet?

« C’est sûr que ce sont des choses qui te passent par la tête. Mais ce ne sont que de mauvaises pensées. Je devais rester concentré sur ce qu’il y avait devant moi. Des choses comme réapprendre à marcher, à courir, reprendre ma force et mon cardio pour essayer de contribuer au sein de l’équipe. »

Le joueur de 27 ans a ensuite décrit le sentiment qui l’habitait en suivant la finale de l’Américaine contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en uniforme, mais depuis les lignes de côté.

« Tout au long du match, je me disais qu’il fallait que je prenne mon mal en patience et que mon jour allait venir pour le Super Bowl. Si on s’était rendus jusqu’au bout, j’aurais pris les choses différemment. Le fait que nous avons perdu, c’est décevant d’avoir mis autant d’énergie dans la rééducation et de ne pas être en mesure de retourner sur le terrain. »

Au sujet de la déception de perdre une rencontre aussi importante en prolongation, sans que l'attaque puisse répliquer, il a mentionné que les Chiefs n’avaient peut-être qu’eux-mêmes à blâmer.

« C’est décevant de perdre en prolongation. Quand on gagne le tirage au sort, on est super contents. Mais quand on blâme le règlement ou les arbitres pour la défaite, c’est probablement parce qu’il y a quelque chose que l’on n’a pas fait. On n’a pas assez marqué de points en première demie. Si on avait inscrit 31 points en première demie, la question ne se serait pas posée en fin de match. »

« Ils aiment ce que j'apporte à l'équipe »

Laurent Duvernay-Tardif croit qu'il a non seulement sa place avec les Chiefs, mais qu'il sera de retour en meilleure forme que jamais.

Les commentaires de la part de mes entraîneurs laissent entrevoir de bonnes choses. Ils aiment ce que j’apporte à l’équipe. Je suis donc confiant d’être de retour avec les Chiefs la saison prochaine, encore plus fort à ma position de garde à droite. Laurent Duvernay-Tardif

En ce qui a trait à sa seconde carrière de médecin, le diplômé de l'Université McGill doit prendre le temps d'établir son plan de match.

« Je vais prendre le temps d’analyser mes options. Je dois décider si je commencerai une résidence à temps partiel, ou si j’attendrai la fin de ma carrière sportive, a-t-il confié. Je veux réfléchir sur la durée de cette carrière. J’ai beaucoup de questions à me poser et je pense que la période qui vient sera le meilleur moment d’y répondre. »

Et le Super Bowl?

En conclusion, Laurent Duvernay-Tardif y est allé d'une prédiction quant au résultat du Super Bowl LIII, un choix teinté d'une partisanerie sans détour.

« Étant donnée notre défaite face aux Patriots, je n’ai pas le choix d’y aller avec les Rams. C’est une équipe jeune, talentueuse et vraiment explosive, un peu à l’image des Chiefs, mais moins bonne… (sourire en coin)… Je leur souhaite la meilleure des chances. »