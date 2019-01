La W Series garde 28 candidates, dont la Canadienne Megan Gilkes

Les pilotes de F1 David Coulthard et Alexander Wurz, ainsi que la pilote d'IndyCar Lyn St. James, faisaient partie du jury.

Ce camp de sélection a permis d'évaluer les candidates sur plusieurs aspects : vitesse pure, contrôle du volant, impressions techniques auprès des ingénieurs et relations avec les médias.

Elles pilotaient pour l'occasion des voitures de série de marque Ford et Porsche.

« Inévitablement, plusieurs ont eu du mal à exprimer leur potentiel dans ces voitures, mais on voulait les sortir de leur zone de confort », a dit Lyn St. James.

Le camp d'évaluation de la W Series en Autriche Photo : W Series

Les exercices, organisés lundi dans des conditions froides et glacées, ont permis au jury de garder 28 pilotes et de les inviter à un premier essai dans la F3, la monoplace de la W Series, à la fin mars.

La Canadienne Megan Gilkes fait partie des 28 pilotes retenues.

Megan Gilkes Photo : W Series

La pilote de Richmond Hill, en Ontario, a 17 ans. Elle a commencé en monoplace en 2017, en formule Vee, après voir fait du karting. Elle a participé en 2011 aux finales mondiales de karting en Italie, sous les couleurs de la Barbade.

Elle a remporté en 2015 le championnat Ottawa Challenge Karting Series. Puis, l'année suivante, elle a fini 2e du Championnat de karting de l'est du Canada, sanctionné par la FIA.

Les 28 pilotes sélectionnées ont été invitées à un premier essai dans la F3 Tatuus F318, à la fin mars en Espagne, sur le circuit d'Almeria.

« J'ai été impressionné par le professionnalisme de ces jeunes femmes, a dit David Coulthard. Elles ont gardé l'esprit ouvert tout au long de l'évaluation, dirigée par Alexander (Wurz). »

« On se concentre maintenant sur le prochain camp en Espagne, avec la monoplace de la série, et nous devrons réduire la liste à 20 pilotes, 18 titulaires et 2 pilotes de réserve », a précisé l'Écossais.

La première saison de la W Series commence en mai et comprendra six épreuves sur des circuits européens.

Le calendrier de la saison 2019 de la W Series :