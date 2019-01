Un triplé aux X Games pour Alex Beaulieu-Marchand?

Le skieur de Saint-Augustin-de-Desmaures était fort souriant lundi, au lendemain de sa deuxième médaille d’argent, remportée à l’épreuve de la descente acrobatique (slopestyle).

« Je suis toujours content d’aller sur le podium, c’est un bon feeling. C’est bon pour ma carrière, mais moi, simplement d’avoir bien atterri mes descentes et d’avoir skié comme je l’ai fait toute la semaine, c’est ce qui me rend fier. »

Alex Beaulieu-Marchand deuxième en grand saut (big air) aux X Games Photo : Getty Images / Sean M. Haffey

Les médailles ne sont peut-être pas sa principale source de motivation, mais ABM, comme on le surnomme, pourrait tout de même ajouter une troisième pièce métallique à ces X Games.

L’athlète de 24 ans est l’un des six finalistes du Real Ski, le volet vidéo de la compétition.

« Si on regarde les chiffres, j’ai une chance sur deux de faire un podium, lance-t-il. Pour les hommes, en ski, je pense que ça n’a jamais été fait [de remporter] trois médailles la même année aux X Games. Peut-être qu’on va faire partie d’une première, on se croise les doigts. »

Le tour du Québec

Pour produire la vidéo d’une durée de 90 secondes, Alex et son complice vidéaste Antoine Caron ont sillonné la province à la recherche de lieux propices à la créativité sur deux skis.

« Je suis content du résultat final. On a passé deux mois à filmer 16 acrobaties, dans 13 endroits différents, explique-t-il. On est allé à Montréal, en Gaspésie, à Québec. Antoine a été exceptionnel parce que des fois, sur l’adrénaline, je suis moins le fun à voir. Et Raphaël Desharnais a fait tout un travail de montage. »

Beaulieu-Marchand est aussi reconnaissant face à l’ouverture d’esprit démontré par ceux à qui il a dû demander une permission pour utiliser un lieu de tournage, que ce soit du mobilier urbain dans un parc ou les installations d’un terrain privé.

« Je dois remercier les gens du Québec. Deux fois seulement, nous avons eu à faire avec la police et ils ont été très compréhensifs », raconte-t-il, sourire en coin.

Depuis l’arrivée du freeski aux Jeux olympiques, les gens comprennent plus notre sport. On n’est pas là pour faire les voyous. Alex Beaulieu-Marchand, skieur acrobatique

Les séquences vidéos seront diffusées sur le web dès le 20 février et les gagnants seront connus lors d’une émission sur la chaîne américaine ABC le 2 mars.

Le plaisir avant les compétitions

Les épreuves des X Games terminées, le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Pyeongchang prendra la route de Park City, où auront lieu les Championnats du monde du 1er au 10 février.

Le skieur acrobatique Alex Beaulieu-Marchand, médaillé de bronze à l'épreuve de slopestyle. (Photo : Jonathan Hayward/La Presse canadienne) Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Ensuite, il pourrait bien faire l’impasse sur le Jamboree de Québec en mars, pour participer à la réalisation d’un projet vidéo dans la poudreuse de l’Ouest canadien.

« Le côté vidéo m’a toujours passionné plus que le côté compétition dans lequel j’ai été attiré malgré moi, dit-il. Même que des fois, [les compétitions] ont pris trop de place dans mes saisons de ski. »