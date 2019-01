Le grand pas en avant de Bianca Andreescu

Il était particulièrement fier de la façon dont l’Ontarienne a récolté ce premier titre qui mettait un terme à un mois de janvier hors du commun pour la joueuse de 18 ans.

« C’est elle qui a disputé le plus de matchs en janvier parmi toutes les joueuses du circuit de la WTA, affirme Bruneau. Elle a battu Caroline Wozniacki et Venus Williams au tournoi d’Auckland avant de s’incliner en finale. Cette fois, elle était vraiment décidée à ne pas manquer son coup. »

Le chemin vers le titre a été ardu au tournoi de Newport Beach, en Californie. Elle a dû vaincre sa compatriote Eugenie Bouchard en quarts de finale avant de sauver deux balles de match en demi-finales.

En finale, elle n’a pas baissé les bras devant l’Américaine Jessica Pegula même si cette dernière l’avait déclassée 6-0 en première manche.

« La première manche a été une raclée. Bianca n’a rien vu, analyse Bruneau. Elle a réussi à s’accrocher tant au plan physique que mental. À 18 ans seulement, c’est vraiment impressionnant. »

Aussi impressionnant que son bond au classement. Classée 152e au début du mois de janvier, Andreescu est maintenant 68e. Une nette progression qui lui ouvrira la porte de tournois d’envergure.

« On va devoir bien planifier la suite des choses, estime Sylvain Bruneau. Il faudra déterminer combien de tournois elle devra jouer et bien jumeler le tout avec ses séances d’entraînements et de récupération. Pour l’instant, on sait qu’elle va participer à la Fed Cup aux Pays-Bas avant de disputer les tournois d’Acapulco, d’Indian Wells et de Miami. »

Il faudra aussi revoir les objectifs de progression au classement. La première cible que Bruneau et Andreescu avaient prévu pouvoir atteindre pour le tournoi de Roland-Garros est donc déjà dépassée.

Un bon début d’année aussi pour Bouchard et Fernandez

La direction de Tennis Canada n’avait pas caché sa déception à l’endroit de son contingent féminin lors du bilan de fin de saison 2018. Dans cette optique, le début de l’année 2019 a fort bonne mine.

À l’exception de sa défaite expéditive contre Bianca Andreescu la semaine dernière, Eugenie Bouchard, maintenant 76e mondiale, joue mieux.

« Ce n’est jamais facile d’affronter une compatriote et lors du match contre Andreescu, la pression était clairement sur les épaules d’Eugenie, précise Bruneau. Bianca a grandi en regardant les exploits de Bouchard et elle réalisait un rêve de l’affronter. La plus jeune est arrivée très relâchée. »

Eugenie Bouchard Photo : Twitter/Oracle Challenger Series

Le plus important, selon Bruneau, c’est que le courant semble passer entre Bouchard et son nouvel entraîneur Michael Joyce.

« Ça se passe super bien et elle est ravie, explique Bruneau. Je pense que finalement c’est le bon entraîneur. Il la comprend très bien tant sur qu’à l’extérieur du terrain. La communication est bonne et je la sens très motivée. »

Et dans le rétroviseur de Bouchard et d’Andreescu pointe déjà la jeune Montréalaise Leylah Fernandez. La jeune joueuse de 16 ans, qui était venue bien près de se qualifier pour le tableau principal de la Coupe Rogers l’été dernier, s’est inclinée en finale du volet junior des Internationaux d’Australie.

« Ce n’était pas une surprise de la retrouver en finale puisqu’elle avait atteint la demi-finale l’an dernier à Roland-Garros, explique Bruneau. C’est une compétitrice exceptionnelle qui montre une grande intelligence sur le terrain. J’adore la regarder jouer. »