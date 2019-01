Alex Harvey, tête d'affiche canadienne aux Championnats du monde de ski de fond

Ski de fond Canada a annoncé lundi que la sélection nationale sera composée de cinq femmes et de cinq hommes. Six d'entre eux, dont Harvey, ont déjà participé aux Jeux olympiques.

Les autres membres de l'équipe masculine sont Len Valjas, de Toronto, Russell Kennedy, de Canmore, en Alberta, les espoirs Evan Palmer-Charrette, de Thunder Bay, en Ontario, et Scott Hill, de Toronto.

Chez les dames, les Québécoises Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, et Katherine Stewart-Jones, de Chelsea, ont obtenu leur billet. Elles seront accompagnées par Emily Nishikawa, qui a terminé 25e du Tour de ski plus tôt cette saison, et par Dahria Beatty, toutes deux de Whitehorse, au Yukon, ainsi que par Maya MacIsaac-Jones, d'Athabasca, en Alberta.

« C’est un bon groupe d'athlètes qui vise à atteindre l'excellence en Autriche et à réaliser les meilleures performances de la saison », a déclaré Nic Lemyre, conseiller en haute performance auprès de Ski de fond Canada.

« Pour certains athlètes, l’objectif avoué est de fournir des performances qui les placent en lice pour un podium, mais pour les membres plus jeunes de notre équipe, ce sera également un indicateur clé de leur progression continue », a conclu Lemyre.