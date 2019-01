Appelée à faire une démonstration dans l’épreuve du meilleur passeur, Decker a complété le parcours à trois secondes du meilleur temps enregistré, celui de Leon Draisaitl (1 min 9 s 88/1000).

Des amateurs prétendaient qu’elle avait touché toutes les cibles en 1 min 6 s, mais la LNH a affirmé, un peu plus tard en soirée, que le temps de Decker avoisinait plutôt les 1:12 ou 1:13.

Interpellé par une campagne en ligne sous le mot-clic #PayDecker (« payez Decker »), l’équipementier CCM a souhaité récupérer l'affaire pour souligner l’exploit de la joueuse américaine.

L’entreprise a accepté de remettre le montant de 25 000 $, soit la même bourse versée au gagnant de l’épreuve, à Brianna Decker pour son exploit.

Durant le match des étoiles, samedi, la Ligue nationale a annoncé qu’elle remettrait à Decker et aux membres des équipes américaine et canadienne Kendall Coyne Schofield, Rebecca Johnston et Renata Fast, 25 000 $ chacune pour que ce montant soit remis à une cause de leur choix.

Adidas, le fournisseur des chandails de la LNH, a aussi confirmé un « partenariat de plusieurs années » avec les quatre joueuses. « Avec ce nouveau partenariat, chaque athlète sera appelée à jouer un rôle de premier plan dans des initiatives de marque et sera en vedette dans nos campagnes publicitaires », a ajouté l’entreprise dans un communiqué.

Initialement, le fait de décerner le montant à Draisaitl a soulevé l'ire de certains internautes, qui arguaient que l’attaquante ferait un bien meilleur usage de la bourse que l'attaquant des Oilers, dont le contrat lui assure un salaire annuel de 9 millions de dollars.

C’est à ce moment que le mot-clic #PayDecker a commencé à circuler sur la toile.

L'Américaine Kendall Coyne Schofield a été plus rapide que l'attaquant Clayton Keller des Coyotes de l'Arizona. Photo : La Presse canadienne / Ben Margot

Précision et vitesse

La performance de Decker n’est qu’un exemple des succès de joueuses au concours d'habiletés de la LNH.

Plus tôt dans la soirée, Kendall Coyne Schofield, aussi membre de la formation américaine, est devenue la première femme à prendre part officiellement à une épreuve. Invitée à remplacer au pied levé l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan Mackinnon à l’épreuve du patineur le plus rapide, elle a parcouru la distance en 14,346 s, à un peu moins d’une seconde du vainqueur, Connor McDavid, des Oilers.