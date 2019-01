L'Américaine remporte un troisième Pro Bowl de suite

The Associated Press

La pluie s'est mise de la partie dimanche, mais elle n'a pas contrecarré les timides efforts des joueurs. Les plaqués n'étaient pas francs et les arbitres n'hésitaient pas à siffler au moindre contact.

L'Américaine menait 20-0 au début du quatrième quart et elle était en voie de réussir le premier blanchissage de l'histoire du Pro Bowl. Le quart des Cowboys de Dallas Dak Prescott a toutefois repéré Austin Hooper pour un touché de 20 verges alors qu'il restait un peu plus de 9 minutes à écouler.

Le quart Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City, a complété 7 de ses 14 passes pour des gains aériens de 156 verges. Il a été nommé le joueur offensif le plus utile du match. Le demi de sûreté des Jets de New York Jamal Adams a remporté cet honneur sur le plan défensif, réussissant une interception et un sac du quart.

Chaque joueur de l'Américaine empochera une somme de 67 000 $ US, soit 8000 $ de plus que les joueurs de l'équipe perdante du Super Bowl, qui aura lieu la semaine prochaine à Atlanta. Les perdants du Pro Bowl recevront un chèque de 39 000 $.

Le match a pris une tournure humoristique au quatrième quart, alors que plusieurs joueurs offensifs ont joué en défense et vice-versa.