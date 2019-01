Fernando Alonso remporte les 24 heures de Daytona

Fernando Alonso a ajouté une autre course prestigieuse à son palmarès. Il a remporté dimanche les 24 heures de Daytona, en Floride, comptant pour le Championnat américain d'endurance.

Alonso faisait partie de l'équipage de la Cadillac no 10 de l'équipe Wayne Taylor Racing.

La course a été perturbée plusieurs heures par la pluie, notamment dimanche matin pendant 90 minutes. Lors de la dernière interruption, à 12 h 39, Alonso venait de prendre la tête. Les voitures et les pilotes ont attendu une éclaircie, en vain.

Les organisateurs ont finalement décidé d'annuler la fin de l'épreuve alors qu'il restait 10 minutes à disputer. Et c'est dans les puits que l'équipage de la Cadillac no 10 a été déclaré vainqueur.

C'était la première fois qu'on sortait les drapeaux rouges (interruption de la course et retour aux puits) aux 24 heures de Daytona en raison du mauvais temps.

Les précipitations avaient rendu la piste très glissante avec la formation dans certaines courbes, en particulier dans le virage no 1, d'immenses flaques d'eau.

La visibilité était également réduite, provoquant de nombreuses sorties de piste pour des pilotes gênés par les gerbes d'eau provenant des voitures les précédant.

Les drapeaux jaunes ont été déployés à 16 reprises pour permettre aux commissaires de piste d'évacuer des voitures accidentées ou au milieu de la piste.

L'équipage de la Cadillac no 10 était composé, outre Alonso, de l'Américain Jordan Taylor, du Néerlandais Renger van der Zande et du Japonais Kamui Kobayashi.

Ils ont devancé les pilotes de l'autre Cadillac (no 31) de l'équipe Wayne Taylor, et ceux de l'Acura no 7 de l'écurie Penske, les deux prototypes dans le même tour que la voiture de tête.

C'est la deuxième fois qu'Alonso participait aux 24 heures de Daytona. En 2018, à ses débuts en endurance, il avait fini 13e de sa catégorie, 38e au classement général.

En 2018, L'Espagnol a remporté les 6 heures de Spa et les 24 heures du Mans avec Toyota.

Il cherche à remporter la Triple couronne, soit des victoires au Grand Prix de Monaco de F1, aux 24 heures du Mans et aux 500 miles d'Indianapolis. Seul le Britannique Graham Hill y est parvenu.

Fernando Alonso est inscrit aux 500 miles d'Indianapolis à la fin du mois de mai, avec l'équipe Andretti Autosport et le motoriste Chevrolet.