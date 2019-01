Bryson DeChambeau écrase la concurrence à Dubaï

Associated Press

Le golfeur américain Bryson DeChambeau n'a laissé que des miettes à ses concurrents, dimanche, aux Émirats arabes unis. Avec 24 coups sous la normale, DeChambeau a battu le record du plus bas total du tournoi de Dubaï, qui fêtait son 30e anniversaire d'existence.

Bryson DeChambeau a joué une carte de 64, soit huit coups sous la normale, lors de l’ultime journée du tournoi. Il remporte ainsi la Classique du désert, sa première victoire outremer.

DeChambeau, qui a amorcé la dernière ronde avec une avance d'un coup, a été exceptionnel dimanche. Il a ajouté un aigle et sept oiselets pour terminer avec un total de 264, soit 24 coups sous la normale.

L'Anglais Matt Wallace (68) a terminé 2e, à sept coups du vainqueur.

Le Chinois Li Haotong, champion en titre, a joué 71 pour un total de 272. Il a partagé le 3e rang avec deux Anglais, Ian Poulter (64) et Paul Waring (64), et deux Espagnols, Sergio Garcia (66) et Alvaro Quiros (68).

DeChambeau était le joueur le mieux classé à prendre part au tournoi, lui qui est actuellement 5e mondial.