La Division métropolitaine sacrée championne du tournoi des étoiles de la LNH

La Division centrale avait donné le ton à la soirée en écrasant la Division pacifique 10-4 dans la première demi-finale, gagnant ainsi un premier match depuis la création de la formule du tournoi à 3 contre 3 en 2016. La Division métropolitaine avait ensuite vaincu la Division atlantique 7-4 dans la deuxième rencontre au programme.

Crosby a été nommé joueur par excellence de l'événement. Il avait également récolté deux buts et une aide en demi-finale et a donc terminé sa journée de travail avec quatre buts et autant d'aides à sa fiche. Il avait sauté son tour lors du concours d'habiletés vendredi soir en raison d'un virus.

Mathew Barzal, des Islanders de New York, et Cam Atkinson, des Blue Jackets de Columbus, ont réussi des doublés, tandis que Sebastian Aho, des Hurricanes de la Caroline, Kyle Palmieri, des Devils du New Jersey, Claude Giroux, des Flyers de Philadelphie, et Kristopher Letang, des Penguins, ont aussi touché la cible en finale pour la Division métropolitaine, qui avait gagné le tournoi en 2017.

Lundqvist a été parfait en première période, puis Braden Holtby, des Capitals de Washington, a cédé 5 fois sur 17 lancers pour les gagnants.

Du côté de la Division Centrale, Mikko Rantanen, de l'Avalanche du Colorado, a marqué deux buts, alors que Blake Wheeler, des Jets de Winnipeg, Ryan O'Reilly, des Blues de St. Louis, et Gabriel Landeskog, de l'Avalanche, ont également trouvé le fond du filet.

Devan Dubnyk, du Wild du Minnesota, a accordé 5 buts sur 11 lancers, puis Pekka Rinne, des Predators de Nashville, a été battu 4 fois sur 10 tirs.

Ennuyé par une blessure à un pied, le capitaine de l'Avalanche Nathan MacKinnon avait hérité des responsabilités d'entraîneur-chef de Paul Maurice, des Jets, derrière le banc de la Division centrale. L'équipe comptait donc sur un joueur en moins que les trois autres.

Les équipes de chaque division devaient être composées de 11 joueurs, 9 patineurs et 2 gardiens. Chaque match comptait deux périodes de dix minutes.

Les joueurs de l'équipe gagnante du tournoi se partageront une cagnotte d'un million de dollars.

Le Canadien de Montréal n'avait pas de représentant à San José, outre Youppi!.