Hugo Barrette champion de la Coupe du monde au keirin

La constance d'Hugo Barrette au cours des six étapes du circuit de la Coupe du monde de keirin a été cruciale pour le couronnement du cycliste québécois cette saison.

En plus d'accrocher deux 6es places à Hong-Kong et en Nouvelle-Zélande, Barrette a notamment terminé 2e en ouverture de saison à Milton, en Ontario. À Hong Kong, Hugo Barrette aurait même pu espérer un meilleur résultat, n'eût été sa relégation.

Barrette conclut la saison avec 1475 points, 75 unités devant le Néerlandais Matthijs Buchli et 225 devant un autre Néerlandais, Theo Bos, qui a remporté l'épreuve de samedi.

Une décision « discutable »

Troisième à l'approche du fil d'arrivée, Barrette a reçu une pénalité des commissaires du circuit pour ne pas avoir tenu sa ligne dans les 200 derniers mètres de l'épreuve.

Visiblement frustré par la décision, l'athlète des Îles-de-la-Madeleine n'a pas mâché ses mots après la course.

« C'est une mauvaise décision selon moi. Ça aurait été n'importe qui d'autre et les commissaires n'auraient pas relégué, mais ils ont clairement une dent contre moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est devenu clair. Ç'a été comme ça toute la saison », a-t-il signifié.

Malgré ce résultat, Barrette s'est dit très satisfait de sa performance.

« J'ai fait une très belle course et je l'ai bien exécutée. C'est juste dommage parce que ce n'est pas un manque de forme », a déclaré l'athlète de 27 ans, qui avait pris le 2e rang de sa vague aux premier et deuxième tours de l'étape plus tôt dans la journée.

Hugo Barrette disputera dimanche la dernière épreuve de sprint de la saison, toujours à Hong Kong.