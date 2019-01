Kimberley McRae se contente du 14e rang au Championnat du monde de luge

La lugeuse canadienne de Calgary, âgée de 26 ans, a enregistré un chrono combiné de 1 min 55 s 89/1000 pour ses deux descentes sur la piste de 15 virages.

« Je cherchais à bien réussir les départs, et a bien exécuter mes descentes, mais j'ai eu du mal, a analysé McRae. Cette semaine, j'étais irrégulière aux entraînements, et cela a débouché sur une contre-performance aux compétitions d’aujourd’hui. »

McRae a fait une erreur dès le départ de sa première descente, qu'elle a terminée au 10e rang.

« À cause de cette erreur, j'ai dû composer avec un grand déficit dès le début, a-t-elle expliqué, et j'ai été obligée de chercher davantage de vitesse dans les lignes droites. »

Dans la deuxième descente, c'est en bas de parcours qu'elle a fait une erreur.

« J’ai fait une erreur au sortir du virage no 13, et cela m’a coûté quelques dixièmes de seconde en fin de compte. Ce résultat montre que j’ai du travail à faire, mais je m'y attendais un peu, admet-elle, car j’essaie d’équilibrer mes études et le sport. »

Kimberley McRae avait fini au 5e rang de l'épreuve olympique des Jeux de 2018.

C'est la championne olympique en titre Natalie Geisenberger qui a été la plus rapide des deux manches, enregistrant un chrono imbattable de 1:53,868. Sa compatriote Julia Taubitz a remporté l'argent (1:54,293).

Natalie Geisenberger Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Emily Sweeney, des États-Unis, a mis la main sur la médaille de bronze avec un chrono cumulé de 1:54,381.

Parmi la délégation canadienne, Trinity Ellis, âgée de 16 ans, à ses premiers mondiaux a terminé au 29e rang. Elle ne s'est pas qualifiée pour la deuxième manche.

En luge biplace, les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont été disqualifiés en raison d’un excès de poids.

Ce sont les Allemands Toni Eggert et Sascha Benecken qui ont signé la victoire en 1:27,256. Tobias Wendl et Tobias Arlt ont terminé au 2e rang en 1:27,334.

Les Autrichiens Thomas Steu et Lorenze Koller ont obtenu la médaille de bronze (1:27,397).

Le Championnat du monde de luge se poursuit dimanche avec l'épreuve individuelle masculine et le relais par équipe.