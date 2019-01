Kingsbury mène un contingent de huit Canadiens en finale à Tremblant

Les qualifications avaient cependant un air de déjà-vu pour Kingsbury, puisque le Japonais Ikuma Horishima, champion en titre à Tremblant, l'a devancé avec un pointage de 84,04 points. Kingsbury a suivi en 2e place avec 80,78 points, tout juste devant le Français Benjamin Cavet (79,43 points), champion de la Coupe du monde de Lake Placid la semaine dernière.

Laurent Dumais, de Québec, s'est signalé en finissant sixième avec 75,33 points. Dumais tente d'émuler sa 3e place acquise à la Coupe du monde de Val Saint-Côme, en 2016. Philippe Marquis, qui dispute sa troisième course depuis son retour à la compétition à la suite d'une importante intervention chirurgicale à un genou, et Brenden Kelly ont fini 15e et 16e, dans l'ordre.

Justine Dufour-Lapointe tentera de défendre son titre à la Coupe du monde de ski acrobatique de Tremblant. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Quatre bosseuses canadiennes en finale

Les quatre bosseurs se sont ajoutés aux quatre Canadiennes qui se sont qualifiées un peu plus tôt pour la finale des dames.

Chloé Dufour-Lapointe a pris le 3erang des qualifications avec 75,26 points, tandis que sa sœur cadette a suivi en 6e place à 72,22. Justine Dufour-Lapointe est la championne en titre de l'événement.

Les recrues de l'équipe canadienne Sofiane Gagnon, de Whistler, en Colombie-Britannique, et Maia Schwinghammer, de Saskatoon, en Saskatchewan, ont aussi obtenu leur billet pour la finale. Elles ont respectivement terminé la matinée en 13e et 14e place.

Seuls les 16 meilleurs bosseurs, autant chez les hommes que les dames, accèdent aux finales qui auront lieu samedi après-midi sur le versant sud de la piste Flying Mile du Mont-Tremblant.

L'Australienne Jakara Anthony a dominé les qualifications avec 77,35 points, devant la Française Perrine Laffont, à 76,90.

Laffont domine le classement cumulatif féminin avec 703 points, devant l'Américaine Jaelin Kauf (635) et la Kazakhe Yulia Galysheva (518).

Mikaël Kingsbury revanchard

Le bosseur de Deux-Montagnes tentera ce week-end de venger sa 2e place acquise l'an dernier à Mont-Tremblant, derrière le Japonais Ikuma Horishima. Ce résultat avait du même coup mis un terme à sa séquence record de 13 victoires en Coupe du monde.

Kingsbury, qui est âgé de 26 ans, convoitera sa quatrième victoire en cinq courses cette saison ainsi que sa 54e victoire individuelle en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, un autre record qui lui appartient, à son 96e départ seulement.