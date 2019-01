Adonis Stevenson a fait quelques pas

Voici le message de sa conjointe, daté du 26 janvier 2019 :

« Alors que le premier mois de 2019 s’achève lentement, j'aimerais partager une mise à jour sur la santé de notre bien-aimé champion de boxe Adonis Stevenson, écrit sa conjointe Simone.

Le mois dernier, j'ai révélé qu'Adonis s'était réveillé, et qu'il était en train de guérir de sa blessure, en privé, auprès de sa famille et de son équipe médicale dévouée. Aujourd'hui, je suis heureuse de dire qu'après des mois d'exercices épuisants et de physiothérapie, Adonis a fait ses premiers pas, et il travaille à pouvoir marcher seul.

Malgré sa santé de champion, ces améliorations ne sont pas venues facilement (...). Adonis est un champion du monde sur le ring, et il continue à faire preuve de force et de persévérance dans sa rééducation.

De plus, je suis heureuse de dire qu'Adonis commence à communiquer verbalement et est capable de parler à notre famille, à ses amis et à son équipe médicale. À ce stade, je suis convaincue que notre Superman se rétablira complètement. »

Rappelons qu'Adonis Stevenson, âgé de 41 ans, a été admis à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec à la suite de sa défaite par K.-O. au 11e round de son combat de championnat des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) le 1er décembre 2018.