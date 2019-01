L’Océanic assiège les Remparts 5 à 1

Le match se disputait au Colisée Financière Sun Life devant les partisans de l’Océanic.

L’attaquant Carson McKinnon a rapidement ouvert la marque avec son 13e but de la saison à la deuxième minute de jeu. Les autres buts de Rimouski ont été marqués par Cédric Paré, D’Artagnan Joly, Jimmy Huntington et Charle-Édouard D’Astous.

Les Remparts se sont tirés du blanchissage de justesse à la fin de la troisième période grâce à un but de Pierre-Olivier Lacombe. Le gardien de but de l'Océanic, Tristan Bérubé, a arrêté les 18 autres tirs des Remparts, obtenant ainsi la première étoile du match.

La partie a été marquée par de nombreuses punitions, causées entre autres par deux batailles en fin de troisième période. Spencer Blackwell et Dylan Schives, des Remparts, et Cédric Paré et Jeffrey Durocher ont tous les quatre reçu des punitions majeures pour s’être battus alors qu’il restait moins de 5 minutes au match.

Les trois étoiles ont été remises à des joueurs de l’Océanic. En plus de Bérubé, D’Artagnan Joly a remporté la deuxième étoile grâce à sa fiche d’un but et deux aides. Jeffrey Durocher a remporté la troisième étoile avec des passes aux deuxième et quatrième buts.

L’Océanic accueillera l’Armada de Blainville-Boisbriand dimanche à 15 h.