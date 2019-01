Alex Harvey 9e au 15 km style libre d'Ulricehamn

C’est le Français Maurice Manificat qui a remporté l’épreuve en 34 min 55 s 4/10.

Il a devancé les Norvégiens Simen Hegstad Krueger (+1,1 s) et Didrik Toenseth (+8,7 s)



Harvey a négocié le parcours en 35:26,8, et a terminé au 9e rang, à 31,4 s de Manificat à la ligne d'arrivée.



Deux autres Canadiens étaient inscrits à l'épreuve: Len Valjas a fini 57e (37:26,5) et Bob Thompson 77e (39:12,0).