Leylah Annie Fernandez perd en finale des Internationaux juniors d'Australie

Fernandez (no 4) n'a pas été l'ombre d'elle-même vendredi, après un remarquable parcours qui lui a ouvert les portes du tour décisif.

Elle a été victime de six doubles fautes et n'a enregistré aucun as. Sa seconde balle de service lui a coûté plusieurs précieux points. Tauson en a notamment profité pour signer six bris, soit deux fois plus que la Québécoise.

La première tête de série s'est détachée de sa rivale en deuxième manche à l'aide de trois bris. Elle a servi pour le match à 5-2, mais a toutefois commis une double faute sur sa première balle de championnat, permettant à Fernandez de prolonger le duel.

La finaliste a également enregistré une double faute à un moment inopportun, offrant deux nouvelles balles de championnat à sa rivale. Tauson a pu célébrer son triomphe lorsque Fernandez a envoyé un coup droit hors des limites du terrain.

Eugenie Bouchard est la dernière joueuse canadienne à avoir enlevé les honneurs d'un tournoi junior du grand chelem. Elle a réalisé l'exploit en 2012 à Wimbledon.

Félix Auger-Aliassime a pour sa part remporté la palme du volet junior à Flushing Meadows en 2016, approximativement deux mois après le sacre de son compatriote et bon ami Denis Shapovalov à Wimbledon.