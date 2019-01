Andreescu montre la porte de sortie à Bouchard à Newport Beach

Dans un duel tout canadien, Bianca Andreescu a fait mordre la poussière 6-2 et 6-0 à Eugenie Bouchard vendredi en quarts de finale du Challenger de Newport Beach, en Californie.

Andreescu a remporté les neuf derniers jeux de la rencontre qu'elle a outrageusement dominée du début à la fin. Cinquante-trois minutes ont suffi à la sixième tête de série pour atteindre les demi-finales.

Bouchard (no 3) n'a offert aucune résistance durant le second engagement. Elle a gagné 6 points sur une possibilité de 20 avec son service pendant cette manche où elle a été brisée 3 fois.

Les deux joueuses ont connu un succès mitigé avec leurs premières balles de service, soit 57 % pour Andreescu contre 53 % pour Bouchard, mais l'Ontarienne en a tiré le meilleur, remportant 78 % des échanges joués sur celles-ci contre 54 % pour la Québécoise.

Âgée de 18 ans, Andreescu a rendez-vous dans le carré d'as avec Tatjana Maria (no 2).

La vétérane allemande de 31 ans, tombeuse en quarts de finale de l'Américaine Nicole Gibbs (no 12) par un pointage de 6-1 et 6-3, pointe au 74e échelon mondial.

Le Canadien Brayden Schnur (no 16) participera aussi aux demi-finales. Il s'est débarrassé avec aisance du Taïwanais Jason Jung (no 6) en deux manches expéditives de 6-2 et 6-1.

Schnur s'est imposé au service, remportant 34 des 47 points à l'enjeu et ne subissant aucun bris de service en cinq tentatives pour Jung.

L'Ontarien affrontera l'Américain Donald Young au prochain tour.