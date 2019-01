Internationaux d'Australie : Naomi Osaka et Petra Kvitova jouent gros

Ni la jeune Japonaise ni la gauchère tchèque n'ont jamais accédé au trône. Osaka, no 4 mondiale, en est à son meilleur classement. Kvitova (no 6) avait quant à elle plafonné au deuxième rang il y a plus de sept ans, en octobre 2011.

La première le considère comme « l'un de ses plus grands objectifs », alors que la seconde l'envisage comme un « très joli bonus ».

Toutes les deux ont en revanche déjà remporté un tournoi du grand chelem. Il y a à peine plus de quatre mois pour Osaka, première Japonaise couronnée, à seulement 20 ans, aux Internationaux des États-Unis début septembre. Kvitova a gagné à Wimbledon en 2011 et en 2014.

« J'ai déjà joué des finales de grand chelem, mais celle-ci est un peu différente, un peu spéciale, probablement parce qu'elle arrive après tout ce que j'ai traversé », estime la joueuse tchèque, qui avait encore du mal à croire à sa qualification jeudi.

Petra Kvitova vit ses meilleurs moments depuis cinq ans. Photo : The Associated Press / Kin Cheung

Long retour à la normale

Sans la nommer, Petra Kvitova fait référence à l'agression au couteau dont elle a été victime, en décembre 2016, au cours d'un cambriolage à son domicile en République tchèque. Un événement qui a mis un temps sa carrière en péril. Sa main gauche, blessée, avait nécessité une opération importante et la joueuse avait dû s'éloigner des courts pendant cinq mois.

« J'ai appris dernièrement que mon médecin n'était pas très content de ma main deux mois après l'opération, parce que les cicatrices étaient très, très tendues et dures. Et je ne pouvais pas faire grand-chose dans ces conditions. Heureusement, il ne m'a rien dit à cette époque », raconte celle qui n'avait plus atteint le dernier carré dans un tournoi majeur en cinq ans.

La double récompense promise à la lauréate samedi viendrait ainsi couronner la « seconde carrière », selon ses propres mots, de la Tchèque de 28 ans.

Son parcours australien incite à l'optimisme. Titrée à Sydney début janvier, elle a enregistré sa 11e victoire de suite en demi-finale. En six matchs à Melbourne, elle n'a pas laissé filer la moindre manche. De plus, elle a perdu moins de cinq jeux en moyenne par rencontre.

La sensation de l'heure

De l'autre côté du filet, il y a la révélation féminine des derniers mois, qui se retrouve en finale d'un tournoi majeur pour la deuxième fois d'affilée.

À Flushing Meadows, Osaka a tenu le choc dans une finale pourtant explosive contre la championne américaine Serena Williams.

À Melbourne quatre mois plus tard, où jamais une Japonaise ne s'était invitée en finale, elle étire tour après tour sa série de matchs gagnés en tournoi majeur. La voilà à 13.

« Je suis restée bloquée au troisième tour pendant deux ans (2016 et 2017). À peine je viens de dépasser ça que me revoilà!. Je pense que c'est une question d'expérience et de confiance », a-t-elle conclu.

Les deux joueuses ne se sont jamais affrontées, mais Kvitova a conscience de la menace. « Naomi est en feu! Elle est dans une très bonne forme », estime-t-elle.

Au contraire de celle de la Tchèque, la quinzaine australienne de la Japonaise a été un peu sinueuse. Elle est passée à deux jeux de l'élimination (5-7, 1-4) au troisième tour contre la Taïwanaise Hsieh Su-wei (27e). Puis elle a effacé un retard d'une manche en huitièmes de finale face à la Lettonne Anastasija Sevastova (12e).

Si elle s'impose, Osaka deviendra la première joueuse autre que Serena à remporter deux tournois du grand chelem de suite depuis la Belge Kim Clijsters en 2010-2011.