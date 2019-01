John Harbaugh bien en selle à Baltimore

Les Ravens ont affiché un rendement de 10 victoires contre 6 revers en 2018 et ont remporté le titre de la Division nord de l'Américaine. Ils ont toutefois été battus au premier tour éliminatoire par les Chargers de Los Angeles.

« J'en suis très heureux, a dit Harbaugh, par communiqué. Je suis reconnaissant du soutien venant des Ravens, particulièrement celui de Steve Bisciotti [le propriétaire de l'équipe, NDLR]. Nous travaillons fort pour faire de l'édition 2019 la meilleure possible. Nous avons d'excellentes bases, et nous pouvons compter sur des gens brillants et travaillants. »

L'homme e 56 ans est en poste à Baltimore depuis janvier 2008. Sa fiche globale s'élève à 104 gains et 72 défaites.

Les Ravens ont remporté le Super Bowl sous sa gouverne en 2013 après avoir battu les 49ers de San Francisco par la marque de 34-31.

Parmi les entraîneurs-chefs de la NFL, Harbaugh se classe au 4e rang en ce qui concerne l'ancienneté avec son équipe.