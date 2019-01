Dur coup pour les Pacers, Victor Oladipo ne rejouera pas cette saison

Associated Press

Associated Press

La saison de Victor Oladipo est terminée. Et les Pacers de l'Indiana doivent maintenant s'assurer que leur saison ne soit pas déraillée avec sa blessure.

Le garde vedette devra se faire opérer pour un tendon du quadriceps sectionné dans son genou droit. Ses coéquipiers se sont rapidement tournés vers le travail qui les attend.

« C’est très, très difficile de voir quelque chose comme ça arriver à un gars qui est si positif et qui est tellement important pour notre équipe, a reconnu Thaddeus Young, jeudi. Mais on ne peut pas se laisser abattre. Il faut qu’on travaille fort et qu’on se serre les coudes, quoi qu’il arrive. »

Young et compagnie ont goûté à ce que signifiera le quotidien sans Oladipo mercredi soir. Il a quitté le parquet sur une civière avec 4 min 5 s à faire en première demie.

Sans leur meneur, les Pacers ont stoppé une séquence de cinq défaites avec une victoire de 110-106 contre les Raptors de Toronto. Ils auront à affronter une adversité semblable souvent d’ici la fin de leur saison.

« Ce qui va surtout nous manquer, c’est quand il réussit ces paniers en fin de match, a analysé Darren Collison. C’est le genre de joueur à qui vous donnez le ballon et il va marquer des points. »

« Vous ne voulez jamais voir des joueurs se blesser comme ça, surtout pas un gars avec qui vous vous entendez bien, un gars dont vous connaissez l’éthique de travail », a dit l’un des adversaires d’Oladipo, Dwyane Wade.

Tyreke Evans va probablement remplacer Oladipo comme titulaire, et Aaron Holiday, un choix de premier tour, devrait avoir plus de temps de jeu.

Les Pacers sont en troisième place dans l’Association de l’Est, 17 matchs au-dessus de la barre de ,500. Oladipo était le meilleur marqueur de l’Indiana, avec une moyenne de 19,2 points par match.

« La saison n’est pas finie, a assuré Collison. Ils ne savent pas dans quel état d’esprit nous sommes dans notre vestiaire. Ils ne savent pas ce qu’on a dans le ventre. »